Probabili formazioni Inghilterra-Germania: Southgate col 3-4-3

A Londra va in scena il match clou degli ottavi di finale. Nel tridente inglese c'è anche Foden. Rispondono i tedeschi con Muller, Havertz e Gnabry.

London calling. E non può che assere altrimenti perché a Wembley va in scena la sfida più attesa di questa prima fase ad eliminazione diretta di Euro 2020. Inghilterra contro Germania. Sfida che non ha bisogno di presentazioni, sfida che mette in palio un posto al sole tra le prime quattro del continente.

Gli inglesi, dopo aver vinto il proprio girone, vogliono sfruttare il fattore 'campo' per superare l'ostacolo teutonico e candidarsi a favorita per sollevare il trofeo al cielo della capitale londinese. Southgate sembra orientato ad adottare un 3-4-3, con Kane terminale offensivo del tridente con Sterling e Foden.

In mediana il tandem composto da Rice e da Phillips, mentre in difesa Walker nei tre con Stones e Maguire. Sugli esterni, Trippier a destra e Shaw a sinistra.

Di fronte c'è la Germania di Low , qualificata con il brivido grazie al lampo di Goretzka contro l'Ungheria. Il tecnico tedesco proporrà Gnabry falso 9, supportato da Muller e Havertz. In mezzo al campo gli imprescindibili Kroos e Goretzka con Kimmich e Gosens a presidiare i binari laterali. In porta capitan Neuer, in difesa pacchetto a tre con Ginter, Hummels e Rudiger.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Sterling, Kane, Foden.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Havertz, Muller; Gnabry.