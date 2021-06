Inghilterra-Germania dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida storica tra Inghilterra e Germania valida per gli ottavi di Euro 2020: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

INGHILTERRA-GERMANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inghilterra-Germania

Inghilterra-Germania Data: 29 giugno 2021

29 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre)

Streaming: Sky Go, NOW.

Sfida storica quella tra Inghilterra e Germania, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, tra tradizione e ricorsi storici, match clou della parte destra del tabellone degli europei, meno complessa rispetto all'altra.

L'Inghilterra, qualificata al primo posto nel Gruppo D, dopo le vittorie contro Croazia e Repubblica Ceca e il pari con la Scozia, non ha ancora mostrato il calcio propositivo che ci si aspettava, aggrappata a Raheem Sterling e in attesa di Harry Kane, ancora a secco.

La Germania, invece, ha vissuto gli europei sul filo del rasoio, raggiungendo la qualificazione agli ottavi nei minuti finali della gara contro l'Ungheria, grazie al destro potente di Leon Goretzka, dopo aver perso all'esordio contro la Francia e aver battuto il Portogallo.

Tra le due squadre precedenti illustri in competizioni internazionali: basti pensare alla semifinale degli europei del 1996, vinta dai tedeschi ai rigori dopo l'errore dell'attuale CT degli inglesi, Gareth Southgate. Nel 2000, poi, la rivincita dell'Inghilterra nella fase a gironi, grazie alla rete di Shearer.

Tutto su Inghilterra-Germania: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO INGHILTERRA-GERMANIA

Inghilterra-Germania verrà disputata martedì 29 giugno al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. Fischio d'inizio fissato alle ore 18.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-GERMANIA IN TV

La sfida tra Inghilterra e Germania sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre).

INGHILTERRA-GERMANIA IN DIRETTA STREAMING

La diretta streaming di Inghilterra-Germania sarà disponibile per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, tramite l'applicazione dedicata e fruibile su pc, smartphone e tablet. Su NOW, invece, si potrà avviare la visione dell'evento previo acquisto di uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Qui sul nostro sito potrete seguire Inghilterra-Germania attraverso la diretta testuale col racconto delle azioni salienti: appuntamento fin dalla marcia d'avvicinamento al calcio d'inizio con l'annuncio delle formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-GERMANIA

Southgate potrebbe affidarsi nuovamente a Foden sulla trequarti, puntando sulla qualità e sulla tecnica per scardinare una difesa, quella tedesca, apparsa non in perfetta forma nella fase a gironi di questi europei, e per cercare di sbloccare dal punto di vista realizzativo Kane.

Per Low scelte generalmente confermate, con il carattere e i muscoli di Goretzka che, dopo aver risolto un problema non indifferente contro l'Ungheria, dovrebbe guidare il centrocampo a quattro della Germania, con Müller questa volta dal primo minuto in avanti.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.