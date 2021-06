Belgio-Portogallo dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Belgio e Portogallo si affrontano negli ottavi di finale di Euro 2020: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

BELGIO-PORTOGALLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Belgio-Portogallo

Belgio-Portogallo Data: 27 giugno 2021

27 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) e Rai 1

Streaming: Sky Go, NOW e RaiPlay

Adesso non ci sono più margini d’errore. Euro 2020 è arrivato alla fase ad eliminazione diretta e tra le sfide valide per gli ottavi di finale ce ne è una che mette subito di fronte due tra le grandi candidate per la vittoria finale del torneo: Belgio-Portogallo .

I Diavoli Rossi si sono spinti fino a questo punto della massima competizione continentale vincendo il Gruppo B. La compagine guidata da Roberto Martinez ha vinto tutte e tre le partite nelle quali è stata sin qui impegnata, superando nell’ordine Russia (3-0), Danimarca (2-1) e Finlandia (2-0).

Più in salita è stato sin qui il percorso di un Portogallo che è stato impegnato nel girone più duro ed equilibrato del torneo: il Gruppo F.

I campioni d’Europa in carica hanno esordito a Euro 2020 battendo 3-0 l’Ungheria, poi sono stati battuti 4-2 dalla Germania e infine hanno pareggiato 2-2 contro la Francia. I risultati ottenuti sono quindi valsi un terzo posto e l’approdo alla fase a gironi tra le ‘migliori terze’.

Quello che andrà in scena sarà il diciannovesimo confronto tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Portogallo in virtù delle 6 vittorie ottenute a fronte dei 7 pareggi e delle 5 affermazioni del Belgio.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Belgio-Portogallo : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming .

ORARIO BELGIO-PORTOGALLO

La gara valida per gli ottavi di finale di Euro 2020 che vedrà opposte Belgio e Portogallo , si giocherà domenica 27 giugno 2021 all’ Estadio de La Cartuja di Siviglia. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21.00 .

Belgio-Portogallo sarà trasmessa in diretta da Sky . I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Per questa sfida è inoltre prevista anche la trasmissione in chiaro sulla Rai . Come di consueto il match sarà visibile su Rai 1 , con collegamento a partire dalle ore 20.30.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Belgio-Portogallo in streaming su dispositivi come pc, notebook, tablet e Smartphone, attraverso l’applicazione Sky Go .

Un’alternativa è rappresentata da NOW TV , previo l’acquisto di uno dei pacchetti offerti.

Anche la Rai proporrà la visione in streaming del match. Per poter seguire gratuitamente Belgio-Portogallo attraverso i vostri dispositivi, basterà accedere a RaiPlay e registrarsi.

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Belgio-Portogallo in Tv o in streaming, hanno un’altra opzione per non perdersi la sfida: la diretta testuale proposta da Goal . Vi racconteremo il match minuto per minuto, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale.

Roberto Martinez si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale Alderweireld, Denayer e Vertonghen comporranno il terzetto di difesa davanti a Courtois. Meunier e Thorgan Hazard presidieranno gli esterni, mentre a supporto dell’unica punta Lukaku ci saranno De Bruyne ed Eden Hazard.

Fernando Santos disegnerà la compagine lusitana con un 4-3-3 nel quale Pepe e Ruben Dias comporranno la coppia centrale nel cuore della difesa. Chiavi del centrocampo affidate a William Carvalho, mentre in attacco Cristiano Ronaldo sarà l’uomo di punta di un tridente completato da Bernando Silva e Diogo Jota.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.