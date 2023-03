Infortunio Immobile, è lesione al bicipite femorale: derby a rischio

L'attaccante biancoceleste è uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli e ora la Lazio trema: possibile che il rientro avvenga dopo la sosta.

La Lazio perde Ciro Immobile. Gli esami a cui si è sottoposto il centravanti biancoceleste, tornato a casa dalla vittoriosa trasferta di Napoli con un problema alla coscia sinistra, hanno confermato le sensazioni negative: si tratta di lesione muscolare.

A confermarlo è stata proprio la Lazio, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito:

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

Immobile salterà dunque sia la partita d'andata degli ottavi di Conference League contro l'AZ, in programma martedì allo stadio Olimpico, che quella di campionato contro il Bologna di sabato 11. Praticamente certo anche il forfait in vista della gara di ritorno contro gli olandesi.

Lo stop del numero 9 biancoceleste potrebbe essere più lungo e coinvolgere anche il derby contro la Roma, in calendario il 19 marzo. Il rientro in questo caso avverrebbe a inizio aprile, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. La Lazio, insomma, incrocia le dita.

Sarri, in attesa di capire gli effettivi tempi di recupero di Immobile, deve pensare principalmente a come sostituirlo contro l'AZ, in occasione della gara anticipata per evitare la concomitanza con Roma-Real Sociedad, che si giocherà proprio all'Olimpico. Non una novità, considerati gli altri guai fisici accusati in questa stagione dal centravanti laziale.

In pole c'è Felipe Anderson, pronto ancora una volta ad agire da falso nove come già fatto in diverse occasioni in questa stagione. L'alternativa è Matteo Cancellieri, un altro che nasce esterno ma alla Lazio ha già ricoperto il ruolo di punta centrale.