Lazio in concomitanza con la Roma: andata dell'ottavo di Conference anticipata a martedì 7 marzo

La Lazio giocherà l'andata dell'ottavo di Conference League martedì 7 marzo: colpa della concomitanza con la Roma, anch'essa di scena all'Olimpico.

Grazie allo 0-0 di Cluj, la Lazio ha staccato il pass per gli ottavi di Conference League: Immobile e compagni giocheranno l'andata all'Olimpico, per poi disputare il ritorno in trasferta.

Proprio come i rivali cittadini della Roma, a loro volta impegnati agli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad: andata in Italia il 9 marzo, secondo atto in programma in Spagna una settimana esatta più tardi.

Proprio come nel caso della Lazio, costretta ad anticipare il suo match d'andata a martedì 7 marzo, cioè due giorni prima del dovuto per la concomitanza con i cugini giallorossi.

La Lazio con ogni probabilità non scenderà in campo in prima serata ma nella fascia precedente, per evitare sovrapposizioni con le gare di ritorno degli ottavi di Champions League previste per le ore 21.

Scenario che si incastra alla perfezione anche con la decisione della Lega Serie A di anticipare Napoli-Lazio a venerdì 3 marzo, proprio per consentire ai biancocelesti uno stacco maggiore tra una gara e l'altra.