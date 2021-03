Fonseca senza Mkhitaryan contro il Parma: "Non può giocare"

Il portoghese in conferenza alla vigilia della gara di Parma: "Ci saranno novità". Sul rinvio di Juve-Napoli: "Difficile capire perché non giochino".

La vittoria contro lo Shakhtar ha confermato il buon momento della Roma, che ora sfida il Parma in trasferta per proseguire la propria striscia positiva.

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa e ha annunciato che ci saranno alcune novità nell'undici titolare.

"Cristante in difesa? Domani vedremo. Abbiamo giocato molte partite e alcuni giocatori sono stati impiegati più di altri, sono più stanchi. Per questo c'è bisogno di cambiare un po', di avere calciatori più freschi. Non cambierò tutti ma qualcuno sì, soprattutto chi ha giocato tanto. Ci saranno 3-4-5 novità".

Mkhitaryan indisponibile, ballottaggio a due per la sostituzione dell'armeno.

"Mkhitaryan non è in grado di giocare, le altre opzioni sono Dzeko e Mayoral. Non dico chi sceglierò domani ma entrambi stanno bene e sono pronti".

Grandi complimenti per Pellegrini, con un'altra certezza: domani Pedro sarà uno dei titolari.

"Lorenzo è importante per noi, è intelligente e questo gli consente di ricoprire più ruoli. Lui e la squadra sono cresciuti, la fascia da capitano gli ha regalato fiducia. Contro lo Shakhtar, Pedro è stato decisivo con l'assist a Pellegrini: faccio un'eccezione e dico che lui sarà in campo".

Pau Lopez decisivo in Europa League, così come El Shaarawy.

"La squadra sta meglio dal punto di vista difensivo e questo giova anche a Pau Lopez. Stephan ha fatto un bel goal, si vede che è in fiducia. E' diverso rispetto agli altri, lo abbiamo preso per questo motivo. Lasciamolo lavorare con calma, da lui ci si aspetta tanto. Deve integrarsi, mettiamo da parte ogni pressione nei suoi confronti".

Quando gli viene chiesto dell'ennesimo spostamento di Juventus-Napoli, gara inizialmente in programma mercoledì ma rinviata al 7 aprile, Fonseca dimostra una certa irritazione.

"Onestamente non mi piace commentare quando non conosco le ragioni. Quello che so è che preparare tre partite in una settimana è completamente diverso da prepararne due. Preparare la partita col Napoli dopo aver giocato in Ucraina sarà diverso. Per me è difficile capire perché non giochino. Dall'altro lato, se fossi nella posizione di Gattuso magari avrei anche voluto non giocare. È normale".

Smalling non sarà della partita, un 'consiglio' a Villar.