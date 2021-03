Juventus-Napoli, nuovo rinvio: si gioca il 7 aprile alle 18:45

La Lega ha annunciato che Juventus-Napoli, anzichè il 17 marzo, si giocherà il 7 aprile con inizio alle 18:45.

Altro colpo di scena nella marcia d'avvicinamento a Juventus-Napoli, inizialmente in programma lo scorso 4 ottobre e mai giocata a causa del mancato viaggio dei partenopei in direzione di Torino per il divieto imposto dall'Asl campana.

Il 3 marzo era arrivata la decisione della Lega di recuperare la sfida il 17 marzo alle 18.45, ora un nuovo ribaltone: è ufficiale il rinvio a mercoledì 7 aprile, l'orario invece resta invariato.

Ecco il comunicato rilasciato dalla Lega Serie A.

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, su richiesta delle società Juventus FC e SSC Napoli, dispone il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle ore 18.45, del recupero della gara della 3ª giornata di andata del campionato di Serie A TIM Juventus-Napoli, originariamente programmata per domenica 4 ottobre 2020 e successivamente rinviata a mercoledì 17 marzo 2021".

Rinvio deciso su richiesta di entrambe le società che così avranno più tempo per prepararsi all'appuntamento, maturato in seguito alla recente eliminazione della Juventus dalla Champions League: proprio il 7 aprile, in caso di qualificazione, sarebbe potuta scendere in campo per l'andata dei quarti di finale.