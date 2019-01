Fiorentina-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Fiorentina e Roma si sfidano nei quarti di finale di Coppa Italia: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Tra le grandi sfide proposte dai quarti di finale di questa edizione della Coppa Italia, c’è anche quella che vedrà opposte Fiorentina e Roma. Le due compagini, che hanno proprio nella vittoria finale del torneo uno degli obiettivi principali della loro stagione, si presentano all’appuntamento con sensazioni probabilmente contrapposte. I viola infatti, sono reduci dalla sofferta vittoria ottenuta in campionato sul campo del Chievo, i giallorossi invece non sono riusciti a centrare il loro quarto successo consecutivo in Serie A perché clamorosamente rimontati dallo 0-3 al 3-3 dall’Atalanta a Bergamo.

La Fiorentina, è arrivata ai quarti di finale della competizione dopo aver superato in trasferta per 2-0 l’ostacolo Torino grazie ad una doppietta di Chiesa, la Roma invece negli ottavi di finale ha messo fine al sogno della rivelazione Entella con un perentorio 4-0 che ha portato le firme di Schick (doppietta per il talento ceco), Marcano e Javier Pastore. La vincente di questo confronto, affronterà nel prossimo turno una tra Juventus ed Atalanta.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-ROMA

Fiorentina-Roma si giocherà mercoledì 30 gennaio allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Fischio d’inizio della sfida, che è una gara secca dalla quale quindi certamente uscirà una delle quattro semifinaliste del torneo, è fissato alle ore 18.15.

DOVE VEDERE FIORENTINA-ROMA IN TV E STREAMING

La partita che vedrà protagoniste Fiorentina e Roma sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro, come tutta la Coppa Italia, dalla Rai e più precisamente su Rai 2, con collegamento a partire dalle ore 18.00. Sarà inoltre possibile seguire il match anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-ROMA

Stefano Pioli dovrebbe schierare la sua Fiorentina con l’ormai consueto 4-3-3. In difesa, Milenkovic ha smaltito l’attacco febbrile che l’ha costretto a saltare la gara con il Chievo e si riprenderà il suo posto a destra, al centro Ceccherini contende una maglia a Vitor Hugo, mentre a sinistra si rivedrà Biraghi. A centrocampo, dovrebbe esserci Edimilson Fernandes dal 1’ con Veretout e Benassi (squalificato in campionato), mentre in attacco Chiesa e Muriel sono intoccabili, con Simeone invece insidiato da Mirallas e Pjaca.

Eusebio Di Francesco si affiderà all'abituale 4-2-3-1 nel quale dovrebbe esserci spazio per Santon sull’out di destra, mentre Fazio dovrebbe far coppia con Manolas al centro della linea difensiva. In mediana, scontata la presenza di Cristante e Nzonzi viste anche le loro squalifiche per la prossima di campionato con il Milan, mentre in attacco c’è da registrare il solito ballottaggio tra Dzeko e Schick per il ruolo di unica punta.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Chiesa, Simeone, Muriel.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.