Fiorentina-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Fiorentina sfida il Milan nell'anticipo della 37ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Gennaro Gattuso prova ad alimentare le proprie speranze di qualificazione alla e va a far visita alla di Vincenzo Montella, che attraversa un periodo particolarmente negativo sotto il profilo dei risultati, nella 37ª goprmata di . I Lombadi occupano il 5° posto con 59 punti, gli stessi della , ma rispetto ai giallorossi sono in vantaggio negli scontri diretti, e hanno 3 lunghezze di ritardo sull' , quarta, e 4 sull' , terza. L'ultimo successo sul in casa ha riacceso la fiammella e ridato fiducia ai giocatori dopo un periodo difficile.

Dal canto loro i viola, dodicesimi in classifica con 40 punti a pari merito con il (ma i rossoblù sono davanti negli scontri diretti), hanno bisogno di punti per raggiungere la salvezza matematica e spezzare la serie negativa di 3 sconfitte consecutive. Montella ritrova Chiesa nel tridente d'attacco e in dovrebbe optare per Dabo mezzala a centrocampo al posto dello squalificato Veretout.

Gattuso recupera all'ultimo Calhanoglu, con il turco che dovrebbe giocare dal 1' come mezzala sinistra, e ritrova in difesa capitan Romagnoli dopo la squalifica. In attacco ci sarà ancora spazio per Borini nel tridente con Piatek e Suso. 'Perdonato' Bakayoko, che agirà regolarmente da playmaker di centrocampo. In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

FIORENTINA-MILAN: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Fiorentina-Milan DATA 11 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Artemio Franchi, Firenze ARBITRO Maurizio Mariani TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO FIORENTINA-MILAN

Fiorentina-Milan si disputerà la sera di sabato 11 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze con fischio d'inizio alle ore 20.30.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta Fiorentina-Milan. L'anticipo sarà visibile anche in se si possiede un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando il televisore di casa a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o a un decoder Sky Q, oppure, ancora, utilizzando strumenti come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà supportato dal commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno seguire Fiorentina-Milan sempre in diretta streaming anche sui loro pc, tablet e smartphone. Dopo il fischio finale la partita sarà disponibile anche on demand per la visione integrale o degli highlights.

FIORENTINA-MILAN IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire la partita Fiorentina-Milan anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto, e dopo il fischio finale troveranno sul portale la cronaca e le pagelle, nonché le dichiarazioni più importanti rilasciate dai due tecnici e dai protagonisti in campo.

Montella punterà sul 4-3-3 e ritroverà Federico Chiesa nel tridente offensivo con Muriel e Mirallas, favorito su Simeone. A centrocampo, vista la squalifica di Veretout, dovrebbe giocare dal 1' come mezzala destra Dabo, favorito su Gerson, con Benassi mezzala sinistra. In difesa a destra Ceccherini è in vantaggio su Laurini, mentre è certa la presenza a sinistra di Biraghi e al centro Milenkovic affiancherà Vitor Hugo, considerata l'assenza per infortunio di capitan Pezzella.

Recupero importante per Gattuso, che avrà regolarmente a disposizione il turco Calhanoglu: quest'ultimo sarà utilizzato da mezzala sinistra di centrocampo, con il 'figliol prodigo' Bakayoko schierato playmaker dopo il confronto con il tecnico e Kessié mezzala destra. Out invece Paquetá, stangato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro il Bologna. In difesa tornerà capita Romagnoli dopo il turno di squalifica, con lui dovrebbe giocare l'argentino Musacchio, favorito su Cristian Zapata, con Abate a destra (Calabria è ancora ko) e Rodriguez a sinistra. Nel tridente d'attacco infine saranno Suso e Borini a muoversi ai lati di Piatek. Fra i convocati ci sarà anche Biglia.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Edimilson Fernandes, Benassi; MIrallas, Muriel, Chiesa.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.