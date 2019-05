DIRETTA: Fiorentina-Milan LIVE - dove vederla in tv e streaming

- La ha vinto il match d’andata contro il : è dal 2000/01 che la squadra viola non ottiene due successi nello stesso campionato contro i rossoneri.

- Il Milan ha vinto solo una delle ultime sette trasferte di contro la Fiorentina: in questo parziale quattro pareggi e due successi viola.

- La Fiorentina (cinque pareggi e sei sconfitte nelle ultime 11 giornate) non rimaneva senza vittorie per 11 partite consecutive in un singolo campionato di Serie A dalla stagione 1989/90: in quel caso arrivò a 12.

- Il Milan ha raccolto solo un punto nelle ultime quattro trasferte di campionato e in tutte le ultime sette partite fuori casa ha concesso almeno un goal.

- Due delle ultime tre reti del Milan in campionato sono arrivate con giocatori subentrati dalla panchina: i rossoneri avevano realizzato con subentranti solo una delle precedenti 46 reti in A.

- Tra Fiorentina e Milan, Vincenzo Montella ha raccolto solo due punti nelle ultime sei partite da allenatore in Serie A e le sue squadre in questo parziale hanno realizzato solamente due goal.

- La Fiorentina non ha ancora vinto in casa in campionato nel 2019: sei pareggi e due sconfitte nel periodo per i viola, che non hanno nemmeno segnato nelle ultime tre gare interne.

- Federico Chiesa ha partecipato attivamente a tre degli ultimi quattro goal della Fiorentina al Milan in Serie A: un goal e due assist vincenti.