Fiorentina-Juventus, Sarri con un solo dubbio: ballottaggio Matuidi-Rabiot

Maurizio Sarri si prepara finalmente ad andare in panchina e intanto scioglie i dubbi di formazione: tridente confermato con Ronaldo, Higuain e Costa.

Dopo due settimane di sosta per le gare delle Nazionali, tra due giorni riparte ufficialmente la . La , con il pensiero già anche alla e alla sfida contro l' , sta preparando in questi giorni la partita sempre molto sentita contro la .

Maurizio Sarri continua a recuperare dalla polmonite e, salvo nuovi e spiacevoli scenari, sabato pomeriggio andrà finalmente in panchina allo stadio Artemio Franchi. In questi giorni è tornato a dirigere gli allenamenti sui campi della Continassa.

L'ex allenatore di e dovrebbe mandare in campo la stessa formazione che ha battuto il Napoli nella seconda giornata, al netto di due possibili cambi: uno forzato ed uno per scelta tecnica.

Il primo riguarda Danilo che, dopo essere subentrato a De Sciglio nel primo tempo contro il Napoli, dovrà raccogliere la sua eredità dal primo minuto contro la Fiorentina. Il secondo riguarda un ballottaggio serrato tra Rabiot e Matuidi.

Il discorso è molto semplice: Matuidi, per ragioni fisiche e di ambientamento generale in e alla Juventus, al momento dà più garanzie a Sarri. Ma Rabiot brucia velocemente le tappe e, anche se non disputa una partita ufficiale da 9 mesi, in queste due settimane si è allenato benissimo, potendo restare alla Continassa (al contrario proprio di Blaise).

In difesa sarà ancora De Ligt ad affiancare Bonucci: l'olandese ha disputato due buone partite con l' , conquistando altrettante vittorie.

In attacco, invece, nulla pare poter cambiare. Cristiano Ronaldo non si tocca, anche se arriva dal duplice impegno con il , Gonzalo Higuain e Douglas Costa invece sono riposati e pronti per la Fiorentina, dopo non aver ricevuto le chiamate di e .