Finisce ufficialmente l'era Pallotta: la Roma è di Friedkin

La Roma passa ufficialmente nelle mani di Dan Friedkin, connazionale dell'ormai ex presidente James Pallotta.

A si riparte. Sponda giallorossa, si cambia nuovamente proprietà. Che rimane statunitense, ma non più di James Pallotta. La Roma ha infatti ufficializzato l'arrivo del Friedkin Group come nuova proprietaria della società capitolina. Decisa a far rinascere la squadra in ed Europa.

UFFICIALE: il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell’#ASRoma 🐺 pic.twitter.com/JrN3kcA61H — AS Roma (@OfficialASRoma) August 17, 2020

"Il Friedkin Group ha annunciato l’acquisizione, attraverso la Romulus and Remus Investments LLC, di circa l’86,6% del capitale sociale del Club e, inoltre, lancerà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale".

La Roma ha annunciato con un comunicato stampa il cambio di direzione:

Dan Friedkin, Amministratore Delegato e Presidente di The Friedkin Group, si è detto felicissimo di entrare a far parte del mondo Roma:

“Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’A.S. Roma e – citando quanto scritto di recente da un fan - di “rilevare il nostro club iconico e renderlo uno dei principali nomi nell’universo calcistico”. È esattamente ciò che intendiamo fare".

I tifosi della Roma si aspettano tanto da Friedkin, lui è pronto e promette:

"Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell'anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente”.

Friedkin ha poi continuato salutando il presidente uscente:

“Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Jim Pallotta ed i suoi partners per tutto ciò che hanno fatto per il club. Jim e la sua squadra sono stati di grande aiuto nel preparare questa transizione graduale e noi gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”.

Anche Fienga, CEO della Roma, è intervenuto sull'arrivo di Friedkin:

"Questo è un importante giorno per l'AS Roma. È un privilegio per me cominciare a lavorare a stretto contatto con Dan e Ryan. La loro passione e il loro impegno per la squadra sono indiscussi, così come le loro precedenti esperienze finanziarie e commerciali. Sono profondamente onorato di essere stato incaricato di continuare il mio lavoro alla Roma e di iniziare a realizzare il piano industriale che, nel primo anno, metterà le basi per ottenere risultati forti e sostenibili dentro e fuori dal campo".

Si parte.