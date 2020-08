Pallotta saluta la Roma: "Si riparta da ciò che abbiamo costruito, ricordi indimenticabili"

Il presidente uscente ha augurato buona fortuna al gruppo Friedkin: "Come tutti i tifosi della Roma nel mondo spero la porti al prossimo livello".

Nuovo decennio, nuova corsa. La passa ufficialmente al gruppo Friedkin. James Pallotta, entrato nel mondo giallorosso nel 2011 prima di acquisire completamente la società tre anni dopo, dice addio alla formazione capitolina lasciandola nelle mani del nuovo proprietario.

Se nel corso dei primi tempi sembrava potesse rimanere a lungo per provare a riportare la Roma in alto, con il caso Totti, da giocatore prima e dirigente poi, Pallotta ha cominciato a scricchiolare nei pensieri dei tifosi giallorossi, che ora si aspettano tanto dalla nuova proprietà.

Comunicato ufficialmente l'arrivo di Friedkin, Pallotta ha voluto salutare la sua ormai vecchia società:

Altre squadre

"Voglio solo augurare a Dan, Ryan ed a ciascuno dell’AS Roma –calciatori, staff e tifosi –buona fortuna per il futuro. Come tutti i tifosi della Roma nel mondo, mi auguro che The Friedkin Group possa ripartire da ciò che abbiamo costruito nel corso degli ultimi otto anni, trasformando la Roma in un club realmente internazionale, e portare la AS Roma al prossimo livello. L'articolo prosegue qui sotto "AS Roma è una squadra di calcio incredibilmente speciale ed io lascio numerosi ricordi indimenticabili".

Con Pallotta la Roma si è giocata quasi sempre le posizioni di testa e sulla carta lo Scudetto, arrivando seconda in campionato in tre occasioni, senza però vincere trofei: l'ultima coppa sollevata dai giallorossi è di fatto la Coppa del 2008, annata in cui i capitolini vinsero anche la .

Ora tutto nelle mani di Friedkin, deciso ad investire nel calciomercato e non solo, così da divenire idolo assoluto della tifoseria giallorossa come le proprietà del passato. Per Pallotta invece missione fallita, nonostante qualche importante successo internazionale, leggasi il 3-0 al e la finale di Champions sfiorata con Di Francesco.