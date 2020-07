Finalmente Ronaldo: primo goal su punizione con la Juventus

Cristiano Ronaldo trova la sua prima rete su calcio di punizione con la maglia della Juventus: splendida pennellata nel derby contro il Torino.

Si è fatto attendere ma è arrivato in un match speciale: il primo goal su calcio di punizione firmato da Cristiano Ronaldo con la maglia della cade proprio nel derby contro il . Una vera e propria pennellata da parte del fuoriclasse portoghese.

Tabù finalmente sfatato per CR7, che non segnava su calcio di punizione in campionato addirittura da gennaio 2017, quando vestiva ancora la maglia del . L'ultimo centro su calcio piazzato in Nazionale è datato invece al 2019.

Ben 43 tentativi andati a vuoto per la leggenda portoghese, che si toglie ora un grosso peso tirando fuori dal cilindro una traiettoria perfetta a scavalcare la barriera: la palla si insacca esattamente sotto l'incrocio e non c'è nulla da fare per Sirigu.