Da quanto Ronaldo non segna su punizione? Ancora zero goal con la Juventus

Sono 40 le punizioni battute da Cristiano Ronaldo, che non è mai andato a segno con la maglia della Juventus. 25 tentativi mancati in Champions.

Un impatto devastante con la maglia della , ma Cristiano Ronaldo torna a essere 'normale' quando si tratta di calci di punizione. In questo fondamentale tecnico il fuoriclasse portoghese non è mai andato a segno in bianconero.

QUANTI GOAL HA SEGNATO RONALDO SU PUNIZIONE ALLA JUVENTUS?

Sono addirittura 40 i tentativi su calcio di punizione diretto per CR7, che non riesce proprio a trovare la mira giusta quando si tratta di colpire con questo gesto tecnico: 11 conclusioni parate, una traversa, due fuori e ben 26 sulla barriera, l'ultima proprio nel big match contro l' . Il campione classe '85 non è mai andato a segno in su calcio di punizione.

DA QUANTO RONALDO NON SEGNA SU PUNIZIONE?

Il digiuno di Cristiano Ronaldo su calcio di punizione prosegue ormai da oltre tre anni: l'ultimo centro del portoghese su calcio piazzato in campionato risale infatti al lontano 16 novembre 2016 in un derby tra e .

Le cose non vanno meglio in , da sempre la casa di CR7: secondo quanto riferito da 'Opta' le ultime 25 punizioni calciate nelle coppe europee non hanno infatti portato al goal. Un vero e proprio tabù che il cinque volte Pallone d'Oro è chiamato a sfatare nei prossimi delicati impegni.