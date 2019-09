FIFA The Best 2019: dove vederlo in diretta tv e streaming

Dove vedere la cerimonia di premiazione del FIFA The Best 2019 in tv e streaming.

E' arrivato il gran giorno dell'assegnazione dei premi FIFA The Best 2019, i riconoscimenti riservati dalla FIFA ai grandi protagonisti dell'anno calcistico. Il teatro della cerimonia, stavolta, sarà l' , con una cornice d'eccezione: lo splendido scenario del Teatro alla Scala di Milano. Tra i personaggi più attesi della serata di gala, i candidati al premio di miglior calciatore dell'anno: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Virgil Van Dijk.

DATA E ORARIO

I premi FIFA The Best 2019 saranno assegnati nella giornata di lunedì 23 settembre a Milano. La cerimonia inizierà alle 20:30 e si chiuderà alle 22:00 con l'annuncio del miglior calciatore dell'anno 2019. Poco prima dell'inizio, dalle 19:30, sarà aperto il 'red carpet' all'esterno del Teatro alla Scala, per ospitare l'arrivo di tutte le celebrità calcistiche attese per l'occasione. Lo show sarà condotto da Ilaria D'Amico e Ruud Gullit.

FIFA THE BEST IN TV

La cerimonia di premiazione del FIFA The Best 2019 sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre. L'inizio delle trasmissioni, rigorosamente in chiaro, è fissato per le ore 20:20.

DIRETTA STREAMING

Si potrà seguire la cerimonia del FIFA The Best 2019 anche in . Sono due le opzioni: la diretta Rai Sport sul sito della Rai oppure il canale Youtube e la pagina Facebook ufficiali della FIFA, che trasmetterà l'evento in lingua inglese.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal seguiremo la cerimonia di premiazione del FIFA The Best 2019 in diretta testuale: tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Teatro alla Scala di Milano, dall'arrivo dei giocatori sul 'red carpet' fino all'assegnazione dei vari premi, categoria per categoria.

Miglior calciatore:

Cristiano Ronaldo, /

Lionel Messi, /

Virgil van Dijk, /

Miglior calciatrice:

Lucy Bronze, / Feminin

Alex Morgan, /Orlando Pride

Megan Rapinoe, USA/Reign FC

Miglior allenatore:

Pep Guardiola, /

Jurgen Klopp, /Liverpool

Mauricio Pochettino, Argentina/

Miglior allenatrice:

Jill Ellis, USA

Phil Neville, Inghilterra

Sarina Wiegman, Olanda

Miglior portiere (uomo):

Alisson Becker, /Liverpool

Ederson, Brasile/Manchester City

Marc-Andre ter Stegen, Germania/Barcellona

Miglior portiere (donna):

Christiane Endler, /

Hedvig Lindahl, / /

Sari van Veenendaal, Olanda/ /Atlético Madrid

Puskas Award: