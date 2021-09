FIFA 22 soundtrack: colonna sonora, canzoni e artisti

Area 21 Followers Netherlands/USA

Arrdee Oliver Twist UK

Baby Queen You Shaped Hole South Africa/UK

Bakar The Mission UK

Binki Landline USA

Bloodmoon Disarm Australia

Caio Prado Baoba Brazil

Casper Caan Last Chance USA

Che Lingo ft. Tamarebi Eyes on the Prize UK

Chvrches Good Girls UK

Easy Life Skeletons UK

Elderbrook & Bob Moses Inner Light UK/Canada

Enny I Want UK

Feiertag ft. Msafiri Zawose Trepidation Netherlands/Tanzania

Garden City Movement [with Lola Marsh] Summer Night Israel

Girl in Red Apartment 402 Norway

Glass Animals I Don't Wanna Talk [I Just Wanna Dance] UK

Greentea Peng ft. Simmy & Kid Cruise Free My People UK/South Africa

Harvey Causon Tenfold UK

Hendrix Harris The Hill France

Hope Tala Mad UK

Inhaler Totally Ireland

Island Do You Remember The Times UK

Joy Crokes Feet Don't Fail Me Now UK

Jungle Talk About It UK

Karol Conka & RDD Subida Brazil

Kero Kero Bonito Well Rested UK

Kojey Radical ft. Lex Amor Apple Juice UK

Kokoko! Donne Moi, Je Te Donne? Democratic Republic of the Congo

Little Simz Fear No Man UK

Loyle Carner Yesterday UK

Luke Hemmings Motion Australia

Moodoid [with Melody's Eco Chamber] Only One Man France

Morad Seguimos Spain

Musti & Jelassi Ft. Gabifuego Fuego Norway/Sweden

My Morning Jacket Love Love Love USA

Pa Salieu ft. Slowthai Glidin' UK

Polo & Pan ft. Challen Tres Tunnel France

Polyamory Hallelujah USA

Public Order Feels Like Summer UK

Sam Fender Get You Down UK

Seb Seaside_Demo USA

Shango SK High Way UK

Sir Was Before the Morning Comes Sweden

Swedish House Mafia ft. Ty Dolla $ign & 070 Shake Lifetime Sweden/USA

Terry Presume Act Up USA

The Chemical Brothers The Darkness You Fear UK

TSHA Ft. Trio Da Kali Demba UK/Mali

V.I.C A Teen USA

Willow Kayne Two Seater UK

Yard Act The Overload UK