FIFA 19 TOTY, arriva un dodicesimo nel Team of the Year: Neymar

Svelato il vincitore del sondaggio di EA Sports, che ha portato l'undici canonico del Team of the Year a dodici: Neymar è l'ultimo TOTY.

E' stata la settimana dei TOTY nel mondo di FIFA 19. Tutti i videogiocatori del titolo EA Sports hanno provato, alcuni con grande fortuna, a trovare le carte del Team of the Year, la squadra dell'anno composta tra gli altri da Cristiano Ronaldo, Modric e Van Dijk. Oltre i canonici undici, arriva però anche un dodicesimo. Neymar.

Come noto, infatti, EA Sports e FIFA 19 avevano deciso di mettere su un sondaggio per decidere un ulteriore componente del Team of the Year, visti i tanti esclusi, per forza di cose, dai TOTY: tra Hazard, Salah, Griezmann e Pogba ha vinto abbastanza a sorpresa Neymar, amatissimo.

Si tratta di un Neymar da urlo, che ha un 97 di overall rating: lo stesso valore di Mbappe e Griezmann, due dei titolari TOTY. Il campione del PSG conta un 97 di velocità, 95 di tiro, 94 di passaggio, 45 di difesa, 80 di fisico e naturalmente il 99 di dribbling.

Se gli undici TOTY principali sono stati votati da youtubers, giornalisti, atleti e membri della community di FIFA 19, Neymar è stato scelto dagli stessi videogiocatori. Vista l'incredibile forza del brasiliano nel videogioco, si è scelto di puntare su di lui, per tentare di trovarlo e avere una marcia in più nell'Ultimate Team.

Neymar è disponibile nei pacchetti del FIFA Ultimate Team dalle 19 di venerdì 11 gennaio 2019: un ulteriore motivo per spacchettare o comunque provare ad acquistarlo tramite il mercato. Anche se per averlo bisognerà partire da una base di un milione di crediti.

Una carta TOTY, quella di Neymar, che potreste vedere veramente di rado durante le gare online. Pensate di trovarla nei pacchetti? Buona fortuna.