FIFA 19 TOTY: squadra dell'anno, quando arriva, giocatori e overall

Arriva l'evento più atteso del FIFA Ultimate Team, la squadra dell'anno con gli ambitissimi TOTY. Svelati gli 11 giocatori del Team of the Year.

E' arrivata l'ora dei TOTY. Il Team of the Year di FIFA 19 arriva a inizio 2019, per mettere in mostra i migliori giocatori dell'anno appena passato. Una selezione di giocatori che tutti i videogiocatori del celebre titolo di EA Sports vorranno avere, con grande fortuna nei pacchetti, o grazie a innumerevoli crediti da spendere.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva: attiva qui il tuo mese gratuito

TOTY FIFA 19, COME FUNZIONA?

Per il secondo anno consecutivo, la Squadra dell'anno sarà votata da un'accurata selezione di giornalisti, atleti e membri della community di fifa. Il collettivo dei votanti è stato scelto per rappresentare milioni di giocatori di FIFA in tutto il mondo. Ogni squadra verrà scelta da una lista di 55 giocatori, nominati per le rispettive prestazioni nel 2018.

TOTY FIFA 19, COME SI VOTA?

Le urne personalizzate, contenenti i 55 oggetti giocatore nominati, sono state consegnate a ogni votante. Ogni voto sarà composto da tre attaccanti, tre centrocampisti, quattro difensori e un portiere nel modulo 4-3-3. Ogni votante esprimerà le proprie preferenze pubblicando entro il 7 gennaio una foto della sua squadra con l'hashtag #TOTYVote sui social network. Le schede garantite da questo gruppo avranno un peso del 60% nel voto finale. Il restante 40% dei voti verrà gestito da EA SPORTS.

TOTY FIFA 19, OVERALL

La versione definitiva della Squadra dell'anno è stata annunciata il 7 gennaio, con gli oggetti speciali TOTY disponibili nei pacchetti per un periodo limitato, in FIFA 19 Ultimate Team. Gli overall generali e le sei statistiche base veranno svelate nei prossimi giorni.

I primi ad essere annunciati sono stati gli attaccanti: 99 per Cristiano Ronaldo e Messi, 97 di overall rating per Mbappe. Disponibili dalle 19 del 7 gennaio alle 19 dell'8 gennaio.

CRISTIANO RONALDO: Velocità (99), Tiro (99), Passaggio (95), Dribbling (98), Difesa (50), Fisico (95)

MESSI: Velocità (97), Tiro (99), Passaggio (98), Dribbling (99), Difesa (45), Fisico (85)

MBAPPE: Velocità (99), Tiro (96), Passaggio (92), Dribbling (97), Difesa (54), Fisico (90)

TOTY FIFA 19, LA SQUADRA

Portiere: De Gea

Difensori: Marcelo (terzino sinistro), Van Dijk (centrale), Sergio Ramos (centrale), Varane (centrale)

Centrocampisti: Modric (centrale), Kante (mediano), De Bruyne (trequartista)

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (punta), Messi (attaccante), Mbappe (ala destra)

TOTY FIFA 19, I NOMINATI

Portieri : Alisson, Oblak, De Gea, Lloris, Courtois

Difensori : Jordi Alba, Carvajal, Kimmich, Chiellini, Godin, Umtiti, Koulibaly, Marcelo, Hernandez, Manolas, Sergio Ramos, Thiago Silva, Hummels, Trippier, Varane, Van Dijk, Vertonghen, Walker, Vrsaljko, Lovren

Centrocampisti : Casemiro, Pogba, David Silva, Isco, De Bruyne, Dybala, Fernandinho, Rakitic, Kante, Kroos, Matuidi, Modric, Busquets, Perisic, Reus

Attaccanti : Aguero, Cavani, Griezmann, Hazard, Kane, Lewandoswki, Mandzukic, Neymar, Mbappe, Messi, Cristiano Ronaldo, Suarez, Salah, Bale, Mane