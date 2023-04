Storica Feralpisalò: promossa in Serie B per la prima volta

La Feralpisalò ha aritmeticamente primo nel girone A di Serie C: primo storico approdo in B dal 2009, anno della fondazione.

La Serie B ha già una nuova partecipante per quanto riguarda la stagione 2023/24: La Feralpisalò, grazie al successo contro la Triestina, si è assicurata la vittoria aritmetica del girone A di Serie C a due giornate dal termine della stagione regolare. A decidere la sfida è stato Butic, che ha sfruttato l'errore di Mastrantonio: papera del portiere ospite e goal che vale la storia.

Un risultato straordinario per i ragazzi guidati da Stefano Vecchi, arrivato nel 2021 dopo una lunga esperienza maturata nel settore giovanile dell'Inter: quattro anni al timone della Primavera nerazzurra e tre gare da tecnico della prima squadra al termine della tormentata stagione 2016/17, quella chiusa senza l'accesso alle coppe europee da Mauro Icardi e compagni.

Alla Feralpisalò ha potuto contare su un altro Icardi, Simone, di ruolo centrocampista centrale, ma non solo: i nomi più 'prestigiosi' della rosa stazionano nel reparto offensivo e si riferiscono a Luca Siligardi e Marco Sau, entrambi con un passato decisamente discreto in Serie A tra assist e goal messi e referto.

Un percorso iniziato nel 2009, anno della fusione tra l'Associazione Calcio Feralpi Lonato e l'A.C. Salò Valsabbia, due squadre della provincia bresciana reduci da un campionato di Serie D: per festeggiare la promozione in C si sarebbe dovuto attendere fino al 2011, con la vittoria dei playoff dopo il 2° posto nella regular season dell'allora Seconda Divisione.

Dopo qualche campionato di 'assestamento' e adattamento alla nuova realtà, nel 2017/18 la Feralpisalò è ammessa alla nuova Serie C: da allora è costante la presenza nei primissimi posti della graduatoria e, soprattutto, nella fase più calda dei successivi playoff, con l'obiettivo sfumato quasi sempre sul più bello.

Nel 2018/19, infatti, la Feralpisalò raggiunge per la prima volta il traguardo delle semifinali della fase nazionale dei playoff, ma è la Triestina a spezzare tutti i sogni di gloria. Stesso risultato della stagione 2021/22, ma stavolta con 'carnefice' diverso: ovvero il Palermo, poi vittorioso anche nella doppia finale contro il Padova.

Per la Feralpisalò tanti complimenti ma nessuna promozione, fino alla svolta attuale di un campionato disputato sempre al vertice, con la conquista nella 27esima giornata di una leadership poi mai più abbandonata e, anzi, legittimata.

Tra qualche mese, ad attendere i ragazzi di Vecchi, ci sarà il palcoscenico della Serie B: uno scenario nuovo, da affrontare con la spensieratezza che ha contraddistinto questa trionfale annata.