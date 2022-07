Fantacalcio 2022/2023: centrocampisti che giocano in attacco

Da Chiesa a Zaniolo, passando per Radonjic: i nomi di alcuni dei centrocampisti che nella realtà potrebbero essere schierati in attacco.

Come ogni anno si avvicina il momento dell'asta del Fantacalcio, con l'attenzione rivolta a quei colpi che possono rappresentare dei jolly anche dal punto di vista numerico: in questo caso si tratta dei centrocampisti che, in realtà, vengono impiegati dai propri allenatori in attacco.

Scelte di ruolo impongono una riflessione diversa da quella convenzionale, soprattutto per chi fa il Fantacalcio "classico": occupare uno slot in più con un centrocampista del genere, togliendone uno al reparto d'attacco, può essere una soluzione intelligente.

Abbiamo provato dunque a raccogliere i 10 nomi più interessanti di centrocampisti che nella realtà vengono schierati in attacco.

Da Chiesa a Kvaratskhelia, passando per Zaniolo: tutti i profili da prendere in considerazione alla prossima asta del Fantacalcio.

CHI SONO I CENTROCAMPISTI CHE POTREBBERO GIOCARE IN ATTACCO?

CHIESA (Juventus): Il giocatore bianconero ha affermato più volte di voler essere pronto a settembre, ma è più probabile che dopo l'infortunio che ha avuto lo rivedremo da ottobre in poi. Rimane comunque un titolarissimo del tridente della Juventus di Massimiliano Allegri.

FELIPE ANDERSON (Lazio): Già nella passata stagione è stato sempre schierato nel tridente offensivo della Lazio di Maurizio Sarri, segnando 6 goal in 38 presenze. Non un bottino importante, ma gli assist, 8, sono comunque ottimi.

KVARATSKHELIA (Napoli): Il giocatore georgiano acquistato dal Napoli nasce principalmente come elemento offensivo, il che può permettere a Luciano Spalletti di schierarlo nel tridente.

IKONE' (Fiorentina): Arrivato a gennaio, l'attaccante francese si è subito inserito negli schemi di Vincenzo Italiano: può essere importantissimo nella nuova stagione della Fiorentina.

POLITANO (Napoli): Un altro elemento del Napoli di Luciano Spalletti, Politano non ha bisogno di presentazioni: nel tridente azzurro occupa un posto importante che nell'ultima stagione si è tradotto in 3 goal e 4 assist.

RADONJIC (Torino): Pronti, via, già dalle prime amichevoli del Torino, dopo il suo arrivo, si è vista la pericolosità di un giocatore che nel listone figura centrocampista, ma che potrebbe diventare un elemento offensivo fondamentale per il Torino.

TRAORE' (Sassuolo): Lo scorso anno Dionisi lo ha schierato spesso tra i tre d'attacco e considerata la partenza di Scamacca, e lo spostamento centrale di Raspadori, Traoré può far fruttare anche in questa stagione i 7 goal del passato campionato.

VERDI (Torino): Reduce dall'esperienza convincente con la Salernitana, rientrato alla base, al Torino, può mettere a disposizione di Juric la sua qualità e la sua imprevedibilità in attacco.

ZACCAGNI (Lazio): Impossibile non citare Mattia Zaccagni, che lo scorso anno si è reso autore di 6 goal e 6 assist nel tridente di Maurizio Sarri. Una certezza.

ZANIOLO (Roma): Destinato a giocare immediatamente dietro ad Abraham, insieme a Dybala, Zaniolo è ovviamente un Top della Serie A.