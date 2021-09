Evra 'show' dopo Juventus-Chelsea: "Sono gobbo dentro"

Patrice Evra entusiasta per il successo della Juve sul Chelsea: "Sono gobbo dentro" e corsa in diretta tv per salutare Massimiliano Allegri.

Un Patrice Evra scatenato. L'ex terzino della Juventus, nella squadra di opinionisti presenti allo Stadium per 'Amazon Prime Video', al termine della vittoria dei bianconeri sul Chelsea ha dato vita ad un vero e proprio 'show'. Per la prossima partita c'è qualcuno disposto ad aiutare la povera @giulia_mizzoni a tenere fermo @Evra?#ChampionsLeague #JuveChelsea #JuventusChelsea pic.twitter.com/aIf33mYoVR — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) September 29, 2021 Il francese, infatti, durante il collegamento nel quale si stava analizzando il match di Champions deciso dal goal di Federico Chiesa ha adocchiato in lontananza Massimiliano Allegri ed è corso a salutarlo. "Sììì, il mister! Numero uno, piano perfetto!". Evra, con Allegri, ha condiviso l'avventura alla Juve tra il 2014 e il 2017 ed è evidentemente rimasto legato all'allenatore livornese. A Max così come alla Juventus, visto l'entusiasmo del transalpino per il successo ottenuto da Madama contro Lukaku e compagni. Evra, inoltre, sempre in diretta ha confidato: "Sono gobbo dentro", a dimostrazione dell'affetto conservato nei confronti del club piemontese. Insomma, un siparietto in piena regola.