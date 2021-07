Eric Garcia a Goal: "Bonucci e Chiellini sono due leggende"

Eric Garcia si prepara a sfidare l'Italia di Roberto Mancini. Il difensore della Spagna, titolare nelle sfide contro Slovacchia e Croazia, ha parlato in esclusiva a Goal a poche ore dalla sfida contro gli Azzurri.

"Chi è il pericolo principale? Il gruppo. Stanno giocando molto bene un calcio propositivo, come il nostro. Hanno giocatori molto interessanti a centrocampo, così come in attacco e in difesa, e sappiamo che i centrali e i terzini sono abbastanza offensivi. Dovremo stare molto attenti perché non hanno nessuna stella ma sono tutti molto bravi, il che è ancora più pericoloso".