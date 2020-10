Eleven Sports annuncia: "La giornata di C visibile in chiaro"

Dopo i problemi tecnici delle scorse giornate, Eleven Sports ha deciso di trasmettere il 7° turno in chiaro. Alcune gare saranno visibili su Facebook.

Il in diretta gratuita. Idem il , o il Catania, o le altre piazze storiche del calcio italiano. Come annunciato da Eleven Sports, che della Serie C detiene i diritti, tutte le partite del weekend saranno visibili in chiaro.

"Tutte le partite - ha annunciato la piattaforma sui propri profili social - saranno visibili gratuitamente su www.elevensports.it e una selezione di queste andrà in diretta anche sulla pagina facebook di Eleven Sports ".

Questo il programma gare di Serie C del prossimo weekend. Tutte le partite saranno visibili gratuitamente su... Pubblicato da ELEVEN SPORTS su Venerdì 23 ottobre 2020

Si tratta di una sorta di risarcimento per quanto accaduto nelle ultime settimane. Costanti problemi tecnici, attribuiti anche a un attacco informatico, hanno impedito la normale visione delle partite di C trasmesse da Eleven Sports. Provocando attriti con la Lega Pro, con i club e con le tifoserie.

Anche chi non ha sottoscritto un abbonamento, o non è intenzionato a farlo per una singola partita, potrà dunque godersi tutta la settima giornata dei tre gironi di C. Si comincia domani con un paio di anticipi, si finirà lunedì sera con il posticipo di lusso tra Bari e Catania.