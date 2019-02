Dzeko squalificato due turni: non arriva la stangata dopo Fiorentina-Roma

L'attaccante della Roma era stato espulso nella gara di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Atteggiamento minaccioso ed espressioni ingiuriose".

Due turni di squalifica in Coppa Italia e 10 mila euro di ammenda per Edin Dzeko. Questa la decisione del Giudice sportivo in seguito all'espulsione del giocatore in Fiorentina-Roma.

Costretto a lasciare il campo al 71' delle sfida contro i viola, Dzeko è stato squalificato "per aver protestato contro una decisione arbitrale e, avvicinatosi al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso, aver rivolto al medesimo espressioni gravemente ingiuriose", come riportato nel Comunicato Ufficiale.

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica in Coppa Italia e 10 mila euro di ammenda a Edin Dzeko, per aver protestato contro una decisione arbitrale e aver rivolto al Direttore di Gara espressioni ingiuriose#ASRoma pic.twitter.com/O4pLKl8yqL — AS Roma (@OfficialASRoma) 1 febbraio 2019

Nessuno sputo però nei confronti del Direttore di gara, con il giocatore giallorosso che era invece stato accusato di tale gesto dopo la messa in onda di alcune immagini.