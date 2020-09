Sky Sport - Dzeko-Milik, l'affare frena: contenzioso tra il polacco e il Napoli

Il club partenopeo e l'ex Ajax hanno delle questioni ancora irrisolte che per il momento bloccano entrambi gli affari.

Dzeko alla e Milik alla , due affari indissolubilmente legati. Il giro di attaccanti tra Roma, e sembra a un passo dal completarsi, anche se secondo 'Sky Sport' in questo momento l'affare sembra essere bloccato.

A tenere tutto in stallo è la situazione tra Arkadiusz Milik e il Napoli. Il polacco non ha ancora l'accordo totale con il club per alcune questioni irrisolte, una legata alle multe post ammutinamento, un'altra legata invece ai diritti di immagine.

Le posizioni non sembrano vicine e il Napoli non ha intenzione di fare favori all'attaccante. Finché una delle parti non alleggerirà la posizione, Milik non andrà alla Roma. E di conseguenza Dzeko non potrà andare alla .

I giallorossi hanno infatti già fatto sapere alla Juventus che daranno il via libera al bosniaco solo quando avranno acquistato il sostituto. Ovvero, per l'appunto, Arek Milik.

L'ex e Leverkusen è ormai un separato in casa con il Napoli: non è stato nemmeno inserito nella lista per la e non gli è stato assegnato nemmeno il numero di maglia.