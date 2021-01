Dzeko alla Juventus? Tensioni con la Roma, ma bianconeri non interessati

Nonostante gli ultimi avvenimenti potrebbero spingere Dzeko lontano da Roma, la Juve non è un'opzione: dopo l'idea estiva nessun ritorno di fiamma.

Nel calciomercato, si sa, le voci sono all'ordine del giorno. Figuriamoci, poi, se vedono Edin Dzeko assoluto protagonista delle ultime ore.

Non è passata inosservata, infatti, la mancata convocazione per l'imminente match con lo . Una decisione, questa, che a ha fatto molto rumore. E non potrebbe essere diversamente.

Detto ciò, da zona negano un potenziale interesse per il 34enne centravanti bosniaco. Praticamente preso in estate, con tanto di accordo con i giallorossi sulla base di 17 milioni, saltato al fotofinish a causa dei malumri tra Arkadiusz Milik e il , che hanno impedito proprio l'approdo dell'attaccante polacco nella capitale.

Insomma, un vecchio obiettivo per gli uomini della Continassa. Che, quindi, su questa pista non torneranno. Nonostante, da quelle parti, stiano proseguendo le valutazioni per un'eventuale quarta punta da regalare ad Andrea Pirlo. Scelta presa: niente Dzeko. Treno passato, andato, sfumato. Stop.