Dynamo Kiev in piena emergenza: contro il Barcellona senza 13 giocatori

Il club ucraino, inserito nel girone della Juventus, dovrà fare a meno di buona parte della rosa per la trasferta del Camp Nou.

Mentre la sarà di scena contro il Ferencvaros, l'altra sfiida del girone G di sarà quella tra e Dynamo Kiev che si giocherà al Camp Nou. Contraddistinta dalle assenze.

Come riportato da 'Sky Sport', negli ucraini sono ben 13 i giocatori non disponibili per la sfida contro i blaugrana. Bushchan, Boiko, Mykolenko, Karavayev, Harmash, Shaparenko, Baluta, Tsytaishvili e Duelund, sono in isolamento a causa del Coronavirus.

In più vanno conteggiati gli infortunati Burda, Tymchyk e Kostevych, e in più c'è lo squalificato Sydorchuck. Mircea Lucescu affronterà la trasferta del Camp Nou in piena emergenza.

Per il club ucraino è già una sfida decisiva per le proprie ambizioni di passaggio del turno: dopo la sconfitta contro la Juventus e il pari col Ferencvaros, Supryaga e compagni son chiamati a un miracolo in Catalogna.