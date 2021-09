Dumfries frana sul ginocchio di Traoré: infortunio shock per l’attaccante

Lassina Traoré ha riportato un grave infortuno contro l’Inter: la dinamica dell’azione è da brividi, ma lo scontro con Dumfries è stato fortuito.

Lo Shakhtar rischia di pagare a carissimo prezzo il pareggio ottenuto martedì contro l’Inter nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League.

Se da un lato la compagine guidata da Roberto De Zerbi ha infatti ottenuto un buon risultato, dall’altro si ritrova ora costretta a fare i conti con il grave infortunio occorso ad uno dei suoi uomini di punta: Lassina Traoré.

L’attaccante, che nel corso di questa stagione ha già messo a segno nove reti, ha dovuto lasciare il campo dopo appena 10’ a seguito di uno scontro con Dumfries.

La dinamica dell’azione che ha portato all’infortunio è stata di quelle terrificanti. Traoré infatti, nel tentativo di anticipare l’esterno dell’Inter, si è scontrato con lo stesso che intanto era già in caduta per colpire il pallone di testa. E’ a questo punto che il suo ginocchio rimane incastrato sotto il corpo dell’olandese girandosi in maniera innaturale.

Le immagini dell’accaduto sono scioccanti e lasciano pensare che quello occorso a Traoré possa essere un infortunio molto grave che lo costringerà ai box per diversi mesi.

Lo stesso attaccante, subito dopo la caduta, è parso fin da subito molto dolorante ed ha immediatamente richiesto l’intervento dello staff medico dello Shakhtar. Il giocatore del Burkina Faso ha poi lasciato il campo in barella, tra gli applausi degli spettatori presenti all’NSC Olimpiyskiy di Kiev.

Roberto De Zerbi, a fine gara, ha parlato dell’entità del problema riportato da Traoré e spiegato come lo scontro con Dumfries sia stato totalmente fortuito.