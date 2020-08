Due squadre di Ligue 1 in semifinale di Champions, Mbappé ironizza: "Farmers League"

Altra grande serata per il calcio francese, gli applausi di Mbappé al Lione dopo il successo sul Manchester City.

"Farmers League", campionato dei 'contadini': è l'espressione usata all'estero per sminuire la , un campionato dominato a lungo e in largo dal e che viene considerato non competitivo dai detrattori.

Etichetta che l'edizione 2019/2020 della UEFA ha letteralmente ridotto a brandelli in questi ultimi giorni, con il successo del sull' e soprattutto con l'impresa del , capace di eliminare da underdog prima la e poi il di Guardiola, due delle favorite alla vittoria finale.

E proprio dopo il 3-1 infilitto dalla squadra di Garcia ai Citizens, Kylian Mbappé ha ironizzato su Twitter scrivendo "Farmers League", frase accompagnata dall'emoji di un pagliaccio, completando il post con gli applausi al Lione.

Un modo pungente e ironico di rimandare al mittente critiche e malignità: una grande rivincita per il movimento calcistico francese - che porta due rappresentanti in semifinale - nei riguardi di campionati più quotati come Premier League, e .