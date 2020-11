Il DS del Vasco da Gama conferma: "Balotelli è realtà, può arrivare a gennaio"

Mario Balotelli al Vasco da Gama, un trasferimento che s'ha da fare. L'ex sembra ormai ad un passo dal volare in e firmare con il club di Rio de Janeiro.

Fabio Cordella, nuovo direttore sportivo italiano del club della capitale brasiliana, intervistato a 'Tuttosport' ha confermato che le parti sono al lavoro.

"Non è un sogno, ma pura realtà. Stiamo lavorando insieme a Mino Raiola per provare a portare uno dei calciatori più forti a livello mondiale in Brasile. Mario è sempre più convinto del nostro progetto e l’idea di trasferirsi in uno dei campionati più belli e affascinanti del mondo lo entusiasma molto".