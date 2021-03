Drenthe: "Ramos imitava Ronaldo sui calci di punizione"

A quasi 34 anni, la carriera di Royston Drenthe ristagna nei bassifondi del calcio spagnolo tra le fila del Racing Murcia dopo aver tentato la fortuna nel mondo della musica: sono lontani i tempi di quando, giovanissimo, indossava la prestigiosa 'camiseta blanca' del Real Madrid.

L'ultima stagione dell'olandese a Madrid fu la 2009/2010, quella dello sbarco tra le 'Merengues' di Cristiano Ronaldo: nel corso della trasmissione 'El Chiringuito', Drenthe ha rivelato un aneddoto che riguarda indirettamente il portoghese, con protagonista Sergio Ramos.

"Prima che arrivasse Ronaldo, Sergio Ramos imitava per gioco il modo con cui batteva i calci di punizione in allenamento, prendendo la classica rincorsa di CR7. Quando il Real ha acquistato Cristiano, Ramos ha smesso di comportarsi così".

Drenthe ha anche elogiato il fuoriclasse lusitano per l'attenzione che tutt'ora dedica alla cura del suo corpo.

"Già allora si allenava ad un livello diverso dagli altri, è sempre stato un esempio per il modo con cui si è preso cura del suo corpo, allo scopo di giocare più a lungo. Se andassimo a mangiare con Cristiano al ristorante e ci fosse un piatto con del prosciutto, ne prenderebbe una sola fetta e non lo toccherebbe più. Sa bene che se prendesse tutto il piatto, ciò lo condizionerebbe il giorno dopo in allenamento".