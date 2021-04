Dragusin-Juve fino al 2025, l'agente: "Lo voleva anche il Tottenham"

Radu Dragusin ha rinnovato con la Juventus, l'agente rivela: "Ci è stato promesso che non ci sarà nessuna cessione in prestito".

E' di oggi la notizia del prolungamento con la Juventus fino al 2025 di Radu Dragusin, promettente difensore centrale (o, all'occorrenza, terzino) per cui Pirlo ha dimostrato di nutrire fiducia convocandolo in maniera costante con la prima squadra.

Per il 19enne rumeno sono arrivati tanti interessamenti prima della firma nero su bianco del nuovo contratto: a darne conferma è il suo agente Florin Manea, intervistato in esclusiva da 'Tuttojuve.com'.

"Sì, posso confermare che siamo stati contattati da diversi club europei. Al giocatore si erano interessati Crystal Palace, Newcastle, Lipsia, Wolfsburg e anche il Tottenham, abbiamo presentato le offerte al ragazzo che però non ha avuto dubbi ed è voluto restare alla Juventus. E' cresciuto qui, ormai lo conoscono e si è adattato, Radu ritiene il club una delle prime cinque squadre nel mondo".

La permanenza in bianconero di Dragusin non sarà contraddistinta da prestiti altrove: l'intenzione del club è di puntare su di lui in pianta stabile, per farlo crescere all'ombra dei titolarissimi.