Dragusin rinnova con la Juventus, è ufficiale: contratto fino al 2025

Il centrale rumeno classe 2002 si lega ai bianconeri per altri quattro anni.

Ora è anche ufficiale: la Juventus e Radu Dragusin continueranno il loro rapporto fino al 30 giugno 2025. I bianconeri hanno annunciato il prolungamento di contratto del difensore rumeno.

La firma era già nell'aria da alcune settimane ed è stata comunicata oggi. Il classe 2002 è uno dei giovani più promettenti del vivaio bianconero.

Alla Juventus dal 2018, Dragusin quest'anno ha iniziato a ritagliarsi i suoi primi spazi in prima squadra, esordendo da titolare in Coppa Italia e guadagnandosi minuti anche in Champions League.

Nelle ultime settimane il suo nome era stato accostato anche a club esteri. Alla fine però sono stati i bianconeri ad averla vinta: Dragusin rimane a Torino. Per scrivere il futuro.