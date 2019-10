Dove vedere Salisburgo-Napoli in tv e streaming

Il Napoli è di scena in Champions League sul campo del Salisburgo: tutte le informazioni sul match e dove vedere la partita in tv e streaming.

Il punta a ritrovarsi in Champions League . La squadra di Carlo Ancelotti viene da una vittoria per 2-0 contro il dopo due 0-0 in fila contro e . Ora sul campo del , nella terza giornata del gruppo E, l'obiettivo degli azzurri è quello di ritrovare anche la prestazione e la brillantezza, aspetti ancora mancati nella gara di campionato contro gli scaligeri.

L'avversaria è tra le più ostiche, perché gli austriaci nelle prime due giornate hanno sorpreso: prima hanno schiantato il Genk con 6 goal, poi alla seconda giornata hanno spaventato il rimontando da 3-0 a 3-3, prima di perdere per 4-3. I 9 goal all'attivo iin due partite, 4 dei quali firmati dal talento Erling Haaland , sono un monito importante per il Napoli.

Al momento la classifica del girone vede la squadra di Ancelotti in testa con 4 punti, con a 3 Liverpool e Salisburgo, più a 1 il Genk in fondo alla classifica. Il pareggio in ha rovinato i piani di Insigne e compagni, ora chiamati a ottenere un risultato importante alla Red Bull Arena. In caso di vittoria sarebbe un passo in avanti molto importante verso la qualificazione, avendo poi il ritorno in casa. Un risultato negativo potrebbe invece cambiare tutto.

Il Salisburgo ha vinto 12 delle prime 15 partite stagionali tra (dove è al comando con 29 punti in 11 partite e 47 reti a favore), più due pareggi e una sconfitta, quella contro il Liverpool. Jesse Marsch vuole evitare la seconda e proporre la sua squadra come una seria candidata al passaggio del turno.

QUANDO SI GIOCA SALISBURGO-NAPOLI

Salisburgo-Napoli si giocherà mercoledì 23 ottobre 2019. Sede della gara della terza giornata del gruppo E di sarà la Red Bull Arena di Salisburgo. Calcio d'inizio alle ore 21.00, in contemporanea con la sfida tra Genk e Liverpool, l'altrra del raggruppamento.

DOVE VEDERE SALISBURGO-NAPOLI IN TV E STREAMING

Salisburgo-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva soltanto su Sky . Non è prevista trasmissione della sfida in chiaro. I canali di riferimento per vedere la sfida saranno Sky Sport Arena (204 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati Sky potranno anche usufruire di Sky Go, di modo da poter seguire la partita in diretta su pc o su dispositivi mobili come ad esempio tablet e smartphone.

In diretta streaming Salisburgo-Napoli si potrà vedere anche su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky. La sfida sarà disponibile a seconda del pacchetto sottoscritto in abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO-NAPOLI

Non dovrebbero esserci novità nel Salisburgo rispetto all'undici visto a Liverpool, se non il rientro dal 1' del classe 2000 Haaland, al fianco di Hwang in attacco. Conferme a centrocampo con Minamino e Szoboszlai larghi con licenza di svariare, più Mwepu e Junuzovic in mezzo. Rientra il capitano Ulmer in difesa, con Wöber, Onguené e Kristensen nella linea davanti a Stankovic.

Ancelotti risponderà con il solito 4-4-2 con Meret tra i pali, coppia centrale canonica formata da Manolas e Koulibaly, con Di Lorenzo nuovamente adattato sull'out sinistro (causa le assenze di Mario Rui e Ghoulam, non convocati) e Malcuit a destra. A centrocampo stavolta potrebbe restare fuori Fabian Ruiz, col rientrante Zielinski al fianco di Allan, e Callejon e Insigne sugli esterni. Davanti certo il rientro di Mertens, probabile lo affianchi Lozano, favorito su Milik e Llorente.

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Onguené, Wöber, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai; Haaland, Hwang.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.