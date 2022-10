Dove vedere la cerimonia del Pallone d'Oro 2022 in tv e streaming

A Parigi si assegna il Pallone d'Oro 2022: di seguito tutte le informazioni per seguire la cerimonia in diretta tv e in streaming.

Dopo l'edizione 2021 che ha visto il sesto trionfo in carriera di Lionel Messi, è tutto pronto per l'assegnazione Pallone d'Oro del 2022. In diretta dal Theatre du Chatelet di Parigi, infatti, verrà assegnato il trofeo individuale più prestigioso, assegnato dalla rivista France Football. Oltre al premio come miglior giocatore maschile del 2022, è prevista anche l'assegnazione del Pallone d'Oro femminile, del Trofeo Yashin per il miglior portiere e il Trofeo Kopa per il miglior giovane. LA CERIMONIA DEL PALLONE D'ORO 2022 IN TV La cerimonia del Pallone d'Oro 2022 verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro, dalle ore 19.45 di lunedì 17 ottobre 2022 sul Canale 20 di Mediaset. Sarà possibile seguire la cerimonia del Pallone d'Oro 2022 anche su Sky, sintonizzandosi sul canale Sky Sport 24 (numero 200 del satellite) IL PALLONE D'ORO 2022 IN STREAMING Cerimonia del Pallone d'Oro 2022 visibile anche in diretta streaming. Per quanto riguarda Mediaset si potrà fruire dell'app gratuita di Mediaset Play, accedendovi dal portale ufficiale della piattaforma o scaricando l'app su smartphone e tablet. In alternativa, i clienti Sky possono ricorrere al servizio Sky Go. Infine, c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il ticket 'Sport' sarà possibile seguire la diretta dell'evento. DIRETTA SU GOAL La cerimonia di assegnazione del Pallone d'Oro 2022 sarà disponibile anche sul sito di GOAL, attraverso il consueto racconto live minuto per minuto dell'evento. Scelti da Goal Pallone d'Oro 2022: data e nominati

