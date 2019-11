Dove vedere Lokomotiv Mosca-Juventus in tv e streaming

La Juventus cerca il pass per gli ottavi in casa della Lokomotiv: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Dopo il 2-1 dell'andata all'Allianz Stadium, scaturito grazie a una doppietta di Paulo Dybala dopo l'iniziale vantaggio di Miranchuk, Mosca e tornano ad affrontarsi. In va in scena il match valevole per la quarta - e dunque terzultima - giornata dei gironi di .

Gara fondamentale per la Juventus, che dipende soltanto dalle proprie forze per approdare in anticipo alla prossima fase di Champions: con una vittoria, infatti, i bianconeri di Maurizio Sarri sarebbero matematicamente certi degli ottavi di finale, in quanto scaverebbero un solco di 7 punti sul terzo posto, attualmente occupato proprio dalla .

In contemporanea a Lokomotiv-Juventus si gioca anche - , l'altra gara valida per il quarto turno del girone D di Champions League. Gli spagnoli e la Juventus sono i grandi favoriti per chiudere il raggruppamento nei primi due posti.

QUANDO SI GIOCA LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS

La gara tra Lokomotiv Mosca e Juventus, che tornano ad affrontarsi due settimane dopo l'andata di , è in programma nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 novembre. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 18.55 italiane (le 20.55 a Mosca).

In contemporanea con Lokomotiv-Juventus si giocherà anche un'altra partita della fase a gironi di Champions League: quella tra i tedeschi del e i greci dell' , formazioni inserite nel gruppo B.

DOVE VEDERE LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Lokomotiv Mosca-Juventus sarà visibile solo dagli abbonati Sky, che ha acquisito in esclusiva i diritti della Champions League, in particolare su due canali: Sky Sport Uno e il numero 251 del satellite. Niente trasmissione su Mediaset, dove sarà invece visibile - mercoledì sera.

Esiste anche la possibilità di vedere la gara tra Lokomotiv Mosca e Juventus in , e non solo in televisione: gli abbonati a Sky potranno farlo grazie a Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS

Lokomotiv Mosca praticamente identico rispetto a quello che ha sfidato la Juventus a Torino: l'unico cambio potrebbe riguardare l'inserimento del recuperato Rybus sulla sinistra al posto di Idowu. Titolare l'ex nerazzurro Joao Mario, risparmiato in campionato. Il centravanti sarà ancora una volta il portoghese Eder.

Nella Juventus Sarri confermerà il modulo ormai abituale con un trequartista dietro le due punte: pronto Ramsey, ma c'è anche la suggestione Douglas Costa. In attacco solito ballottaggio Dybala-Higuain, favorito il secondo. A centrocampo Khedira e Matuidi dovrebbero affiancare Pjanic. In difesa torna Alex Sandro a sinistra, mentre dalla parte opposta ci sarà Danilo, visto anche che Cuadrado è squalificato.

LOKOMOTIV MOSCA (4-1-4-1): Guilherme; Ignatijev, Höwedes, Corluka, Rybus; Murilo; Al. Miranchuk, Barinov, Krychowiak, Joao Mario; Eder. All. Semin

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. All. Sarri