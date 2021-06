La classica tra Inghilterra e Germania negli ottavi degli Europei: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

Ancora una volta, Inghilterra contro Germania . Una delle grandi classiche del calcio europeo stavolta sarà decisiva per il passaggio ai quarti di finale degli Europei: agli ottavi uno dei big match più importanti della prima fase ad eliminazione diretta.

L'Inghilterra è arrivata agli ottavi degli Europei come prima del proprio girone davanti alle altre due qualificate Croazia e Repubblica Ceca, mentre la Germania ha strappato il secondo posto ai danni del Portogallo terzo riuscendo ad impattare contro l'Ungheria ed evitando così l'eliminazione.

La vincente tra Inghilterra e Germania sfiderà quella tra Svezia ed Ucraina, due squadre che hanno ben impressionato nella fase a gironi: dunque, nella stessa parte del tabellone, la possibilità di incontrare una tra Galles, Danimarca, Olanda e Repubblica Ceca per arrivare in finale.

QUANDO SI GIOCA INGHILTERRA-GERMANIA

La grande classica tra Inghilterra e Germania si giocherà martedì 29 giugno 2021 alle ore 18: il match si giocherà a Wembley, in quel di Londra.

DOVE VEDERE INGHILTERRA-GERMANIA IN TV E STREAMING

Inghilterra-Germania non sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1.

L'incontro tra Inghilterra e Germania sarà visibile in diretta esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre).

Gli abbonati Sky potranno assistere alla diretta streaming della partita grazie all'applicazione di Sky Go, scaricabile su dispositivi come pc, tablet e smartphone.

Su NOW, invece, sarà possibile accedere alla visione dell'evento dopo aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-GERMANIA

Southgate pronto a scegliere nuovamente Foden sulla trequarti, con Kane prima punta e Saka-Sterling esterni. In porta Pickford, difeso da Walker, Stones, Maguire e Shaw. A centrocampo Henderson dovrebbe fare coppia con Phillips.

Gnabry prima punta della Germania, supportato sulle fasce da Havertz e Muller. Confermap per Goretzka e Kroos come centrali, sulle fasce agiranno Gosens e Kimmich. Tra i pali Neuer, difeso da Ginter, Hummels e Rudiger.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Saka, Foden, Sterling; Kane.

GERMANIA (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Gnabry, Havertz.