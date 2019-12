Dove vedere Bayer Leverkusen-Juventus in tv e streaming

Ultima giornata di Champions League, Juventus già qualificata come prima: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Si chiudono i gironi di , la è già qualificata come prima in classifica e vola alla 'BayArena'. Il di Peter Bosz deve vincere per sperare nella clamorosa qualificazione.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Per qualificarsi, infatti, ai tedeschi non basterebbe la vittoria contro i bianconeri, ma avrebbero bisogno di un risultato utile della Mosca al 'Wanda Metropolitano' contro l' .

La Juventus non ha nulla da chiedere al match, per cui potrebbe essere un'ottima occasione per le 'Aspirine' per trovare una vittoria che terrebbe viva la fiammella della speranza di una qualificazione fino all'ultimo minuto.

QUANDO SI GIOCA BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS

La sesta ed ultima giornata del Gruppo D del girone di Champions League fra Bayer Leverkusen e Juventus si giocherà mercoledì 11 dicembre alla 'BayArena' di Leverkusen. Il fischio d'inizio sarà alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Bayer Leverkusen-Juventus verrà trasmessa in diretta esclusiva da Sky, che si è assicurata i diritti della Champions League. La sfida dei bianconeri contro i tedeschi non sarà visibile in chiaro. Per seguire la gara basterà sintonizzarsi su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) o Sky Sport (252 del satellite).

Gli abbonati grazie a Sky Go potranno seguire la partita anche in diretta , sia sul proprio pc o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone grazie all'app scaricabile sul sito di Sky o sullo store.

In alternativa c'è l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della satellitare a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN-JUVENTUS

Nel Bayer Leverkusen la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Volland e Bailey, quest'ultimo grande protagonista nella recente vittoria contro il . Diaby e Bellarabi saranno i due esterni.

Ampi turnover per Sarri che concederà un turno di riposo a Bonucci e De Ligt, dando una chance a Rugani e Demiral. De Sciglio potrebbe fare rifiatare Alex Sandro. Emergenza totale a centrocampo dove sono out Khedira, Bentancur e Ramsey: Emre Can è fuori lista, quindi Cuadrado potrebbe giocare come mezzala destra con Danilo terzino. Pjanic, squalificato in campionato, ci sarà. Rabiot interno sinistro, davanti Higuain è in vantaggio su Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo, alle loro spalle Bernardeschi.

BAYER LEVERKUSEN (4-4-2): Hradecky; Retsos, Tah, Bender, Wendell; Bellarabi, Aranguiz, Demirbay, Diaby; Volland, Bailey.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.