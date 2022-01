Douglas Costa, 'sì' ai Los Angeles Galaxy: accordo fino a giugno

Non sarà alla Juventus il futuro di Douglas Costa, reduce dalla triste esperienza in patria con la casacca del Gremio: l'attaccante brasiliano a breve firmerà coi Los Angeles Galaxy.

Postata già una foto con quella che sarà la sua nuova maglia, in attesa che vengano risolti gli ultimi dettagli burocratici: pollici all'insù e ottimismo alle stelle.

L'articolo prosegue qui sotto

Douglas Costa posta foto com camisa do Los Angeles Galaxy. Saída oficial do Grêmio depende de detalhes burocráticos https://t.co/6mSBpgMwjU via @UOLEsporte @UOL #MercadoDaBolaUOL pic.twitter.com/vQA7wNAqVV — Jeremias Wernek (@jeremiaswernek) January 31, 2022

Douglas Costa ha dato il suo ok per un trasferimento fino al prossimo 30 giugno, quando si esaurirà il contratto in essere con la Juventus che lo perderà quindi a costo zero.

I Los Angeles Galaxy avranno così l'opportunità di valutare per bene soprattutto le sue condizioni fisiche, prima di prendere in considerazione un acquisto a titolo definitivo senza sborsare nulla per il cartellino.

Douglas Costa proverà ad affievolire la delusione relativa alla retrocessione patita col Gremio, retrocesso nella Serie B brasiliana per la terza volta nella propria storia.