DIRETTA: Olanda-Francia LIVE - 2-0, Depay

La Francia vuole chiudere il discorso qualificazione alla Final Four di Nations League, per farlo gli basterà non perdere in casa dell'Olanda.

96’ OLANDA-FRANCIA 2-0 - E’ FINITA! AL DE KUIP TUTTO CLAMOROSAMENTE FACILE PER L’OLANDA. Gli Orange si impongono per 2-0 grazie alle reti di Wijnaldum e Depay ed ora possono puntare al passaggio del turno. I ragazzi di Koeman si portano infatti a -1 dai campioni del mondo nel Gruppo 1 della League A e lunedì si giocheranno contro la retrocessa Germania l’approdo alla Final Four

95’ OLANDA-FRANCIA 2-0 - IL RADDOPPIO DELL’OLANDA! Fallo di Sissoko su De Jong in area, Taylor non ha dubbi nell’assegnare il penalty. Sul dischetto si presenta Depay che realizza con un cucchiaio

91’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - CAMBIO PER L’OLANDA: esce Babel ed entra Ake

90’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Sono quattro i minuti di recupero

89’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - CAMBIO PER L’OLANDA: Vilhena sostituisce Wijnaldum

88’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - AMMONITO DEMBELE: giallo per un fallo su Dumfries

85’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - CAMBIO PER L’OLANDA: Promes sostituisce Bergwijn

81’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - CAMBIO PER LA FRANCIA: Ndombele sostituisce Nzonzi

78’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Corner battuto da Griezmann, il pallone arriva a Dembelé che di sinistro non trova lo specchio della porta

75’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Lloris tiene ancora a galla la Francia! Sugli sviluppi di un corner è ancora Depay a battere a rete, altra grande parata del portiere transalpino

74’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Lloris! Depay brucia Pavard, penetra in area e batte a rete di sinistro, il capitano della Francia respinge di piede

73’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Ancora Loris! Punizione battuta da Depay, il portiere transalpino si allunga sulla sua sinistra e smanaccia in corner

72’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - AMMONITO PAVARD: giallo per un fallo al limite su Depay

69’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Francia irriconoscibile fino a questo momento, la squadra di Deschamps non riesce a creare occasioni degne di nota

66’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Cross insidiosissimo di Babel dalla sinistra, Kimpembe è bravo a liberare l’area di testa

65’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - DOPPIO CAMBIO PER LA FRANCIA: entrano Sissoko e Dembele al posto di Matuidi e Giroud

62’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Doppio miracolo di Lloris! Blind vola sulla sinistra e mette al centro dell’area un gran cross, Domfries ci prova prima di testa e poi di destro, il portiere della Francia para due volte d’istinto

60’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Olanda pericolosa! Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Van Dijk svetta su Nzonzi e per poco non trova di testa lo specchio della porta

58’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - AMMONITO DIGNE: brutta entrata su Dumfries, giusta la decisione di Taylor

56’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Babel servito in area da Depay direttamente da calcio di punizione, l’attaccante olandese viene fermato da Kanté

53’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - C’è solo l’Olanda in campo in questo momento, la Francia fatica ad uscire palla al piede

50’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - AMMONITO KANTE’: cartellino giallo per un fallo commesso ai danni di De Jong

48’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - Come nel primo tempo si riparte dal lungo possesso dell’Olanda

46’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - L’arbitro Taylor decreta l’inizio della ripresa

45’ + 1' OLANDA-FRANCIA 1-0 - SI CHIUDE QUI IL PRIMO TEMPO! Vantaggio meritato per l’Olanda grazie il goal realizzato nelle battute finali della frazione da Wijnaldum

44’ OLANDA-FRANCIA 1-0 - ORANGE IN VANTAGGIO CON WIJNALDUM! Palla verso l’area transalpina di De Jong, Nzonzi tocca malissimo di testa e di fatto serve Babel sulla cui conclusione Lloris è bravissimo ad opporsi. Sulla ribattuta, Wijnaldum è il più rapido di tutti a fiondarsi sulla sfera e a calciarla a rete

43’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Altro traversone dalla destra di Dumfries, nessun compagno in area di rigore riesce ad arrivare all’appuntamento con la sfera

40’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Cross dalla destra di Dumfries, Wijnaldum non impatta bene il pallone di testa e l’azione sfuma

38’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Riprende il gioco dopo un’interruzione dovuta ad un infortunio riportato da Depay. L’attaccante olandese si è rialzato e può continuare la sua partita

35’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Griezmann, è Nzonzi a provarci di testa, la sua conclusione viene murata

34’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Buon cross di Digne dalla sinistra, Blind libera l’area spedendo la palla in corner

31’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Prova ad alzare il proprio baricentro la Francia, l’Olanda però riesce a difendersi con buon ordine

29’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Ci prova Pavard con un missile dalla lunga distanza, pallone fuori non di molto alla sinistra di Cillessen

27’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Continua il prolungato possesso dell’Olanda, la Francia fatica ad uscire dalla propria metà campo

24’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Depay mette a lato da ottima posizione, l’arbitro però ferma tutto per una posizione di fuorigioco

21’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Palla filtrante di Bergwijn per Wijnaldum, Varane in anticipo spazza l’area francese

20’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Francia non brillantissima in questi primi 20’ di gioco, è l’Olanda a continuare a dettare i ritmi

17’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - AMMONITO WIJNALDUM: Fallo su Griezmann, giallo inevitabile per il centrocampista olandese

15’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Ci prova Mbappé con un destro dal limite su suggerimento di Griezmann, pallone ampiamente alto sulla traversa

13’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Occasione Olanda! Lancio lungo in area, Babel di testa serve Depay che calcia dall’interno dell’area, trovando però Lloris ancora pronto a parare

12’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Mbappé scatena la sua velocità sull’out di destra, grande intervento in copertura di De Ligt

10’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Primo squillo dei campioni del mondo! Colpo di testa di Griezmann su cross di Digne, Cillessen blocca la sfera tuffandosi alla sua sinistra

8’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Olanda molto abile a far partire l’azione da dietro e a far girare palla, non è però facile trovare varchi nella difesa della Francia

5’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Olanda certamente più propositiva in questi primi minuti, per ora la Francia aspetta per poi provare a ripartire in contropiede

2’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Subito padroni di casa pericolosi! Azione prolungata dell’Olanda, Depay brucia Digne e serve Wijnaldum che, dall’interno dell’area batte di destro di prima intenzione, ma trova Lloris prontissimo sulla sua strada

1’ OLANDA-FRANCIA 0-0 - Il direttore di gara Taylor decreta l’inizio del match. E’ l’Olanda a muovere il primo pallone

OLANDA-FRANCIA - Olanda e Francia fanno nuovamente il loro ingresso campo, è tutto pronto per gli inni nazionali

OLANDA-FRANCIA - Giocatori negli spogliatoi dopo il riscaldamento

OLANDA-FRANCIA - Squadre sul prato del De Kuip per il classico riscaldamento pre-partita

Match ball Final Four di Nations League per la Francia di Deschamps alla quale stasera, in casa dell' Olanda per la quinta giornata del Gruppo 1 della League A, basterà non perdere per ottenere la qualificazione con un turno di anticipo.

FORMAZIONI UFFICIALI OLANDA-FRANCIA - OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. Ct: Koeman.

FORMAZIONI UFFICIALI OLANDA-FRANCIA - FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Kimpembe, Varane, Digne; Nzonzi, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. Ct: Deschamps.

I transalpini, che all'andata hanno battuto l'Olanda per 2-1, guidano attualmente la classifica con 7 punti frutto di due vittorie e un pareggio contro la Germania.

Proprio i tedeschi sono quasi fuori dalla competizione dato che occupano l'ultimo posto con 1 solo punto in tre partite giocate.

L'Olanda invece in caso di vittoria stasera contro la Francia si porterebbe a un solo punto dal primo posto e potrebbe ancora sperare nella qualificazione alla Final Four di Nations League.

La squadra di Koeman ha fin qui tenuto un rendimento altissimo in casa, dove sono arrivate addirittura sei vittorie nelle ultime sette partite disputate, con almeno due goal segnati ad ogni successo. I campioni del Mondo della Francia sono invece imbattuti da ben 15 gare, incluse le amichevoli.

Al momento Mediaset, che detiene in esclusiva i diritti della Nations League, non ha ancora comunicato la copertura televisiva di Olanda-Francia.

Sarà comunque possibile seguire Olanda-Francia in diretta testuale su Goal a partire dalle 19.45.