DIRETTA: Arsenal-Manchester United LIVE - Dove vederla in tv e streaming

Super sfida in FA Cup tra Arsenal e Manchester United: chi perde va a casa, in caso di parità si giocherà il replay a Old Trafford.

La magia della FA Cup ci regala subito una super sfida da dentro o fuori da goderci col fiato sospeso: Arsenal contro Manchester United.

Attiva il tuo mese gratuito e goditi Arsenal-Manchester United in diretta e in esclusiva su DAZN!

La FA Cup è giunta ai sedicesimi di finale e da questo punto in poi il sorteggio è totalmente aperto. Nel turno precedente l'Arsenal ha eliminato il Blackpool, mentre il Manchester United ha avuto la meglio del Reading.

Il match si giocherà come da tradizione in gara unica, ma in caso di parità si andrà al replay a campi invertiti. L'ultimo precedente in campionato tra queste due squadre è terminato 2-2.

ARSENAL-MANCHESTER UNITED: CURIOSITÀ

Ci sono stati 14 precedenti in FA Cup tra Arsenal e Manchester United, eliminatesi a vicenda sette volte (comprese le vittorie finali).

Nessuna delle due squadre è stata eliminata da un'altra più spesso nella storia della competizione.

Questa è solo la terza volta che l'Arsenal ospita il Manchester United in FA Cup: i 'Gunners' vinsero le due precedenti partite, 5-0 nel gennaio 1937 e 2-1 nel febbraio 1988.

C'è stato un cartellino rosso in cinque delle ultime otto partite di FA Cup tra Arsenal e Manchester United: tre per l'Arsenal (Nelson Vivas nell'aprile 1999, Jose Reyes nel maggio 2005, Emmanuel Eboue nel febbraio 2008) e due per il Manchester United ( Roy Keane nell'aprile 1999, Angel Di Maria nel marzo 2015).

ARSENAL-MANCHESTER UNITED: DIRETTA TV E STREAMING

Arsenal-Manchester United sarà visibile in esclusiva su DAZN, che ha acquisito i diritti della FA Cup. La diretta streaming sarà disponibile alla visione su diversi dispositivi: tv, smartphone, tablet e pc. Il fischio d'inizio è fissato per le 20.55.

Sarà possibile rivedere la partita anche on demand su DAZN, oppure guardare semplicemente gli highlights che saranno disponibili qualche ora dopo il fischio finale.

Su Goal potrete inoltre seguire la diretta testuale del match: su questa pagina vi daremo tutti gli aggiornamenti, dalle probabili formazioni fino alle ufficiali. A seguire il commento minuto per minuto,