De Rossi alla Fiorentina, l'idea sale: Montella pronto ad accoglierlo

Tentato dalla Fiorentina, De Rossi pensa anche a un futuro nell'Italia: la FIGC lo vuole a Coverciano per inserirlo nello staff di Roberto Mancini.

Offerte dentro e fuori dal campo. Consumato il suo sofferto addio alla , Daniele De Rossi è ora chiamato a decidere cosa fare nel prossimo futuro. La sua volontà parrebbe essere quella di giocare un altro anno in Serie A, dove a tentarlo sarebbe la di Vincenzo Montella e Daniele Pradè, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Dopo essere stato contattato anche dalla , prima della firma di Eusebio Di Francesco, l'ormai ex centrocampista giallorosso è entrato ora con forza nel mirino del club viola, pronto a ripartire anche da lui dopo il cambio di società che ha portato all'arrivo di Rocco Commisso come nuovo proprietario.

Oltre al campo, ad aspettare De Rossi è però anche un futuro in Federcalcio dove il presidente Gabriele Gravina non ha mai nascosto di essere pronto a offrirgli un ruolo. Questo potrebbe essere quello di entrare a far parte dello staff tecnico di Roberto Mancini.

Un nuovo compito che consentirebbe a De Rossi di frequentare anche il Supercorso di Coverciano e dare così avvio a una carriera da allenatore, con la FIGC che starebbe anche pensando di renderlo il prossimo CT dell'Italia Under 21 al posto di Luigi Di Biagio.

Al momento De Rossi preferirebbe però continuare la propria storia da calciatore, pronto a lanciarsi in una nuova sfida, prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo e iniziare a vestire nuovi panni.