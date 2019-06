De Rossi allenatore dell'Under 21? La FIGC ci pensa seriamente

Se De Rossi non dovesse continuare con la propria carriera da calciatore, la federazione lo vorrebbe come post Di Biagio.

Due vittorie potrebbero non bastare all' Under 21. Visti i soli quattro posti disponibili per le semifinali dell'Europeo, in caso di molto probabile pareggio tra e Romania, il secondo posto azzurro sarebbe inutile. E così, la federazione guarda già avanti per il successore di Gigi Di Biagio. Magari

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, la FIGC, starebbe valutando la possibilità di portare De Rossi a guidare l'Under 21 azzurra per il prossimo corso. Di Biagio, sia con la qualificazione al turno successivo e persino con la vittoria del torneo, andrà via. Così come davanti ad un'immediata eliminazione.

De Rossi non ha ancora deciso se continuare la propria avventura da calciatore dopo aver lasciato la e in federazione spingerebbero sull'acceleratore in caso di scarpini al chiodo prima di una nuova stagione. Per il dopo DI Biagio la possibilità più concreta conduce comunque verso la promozione di Nicolato, attuale commissario tecnico dell'Under 20.

Nicolato sarebbe una soluzione gradita ed interna, alla pari di Evani. Quest'ultimo del resto ha sostituito Di Biagio durante il periodo di transizione tra Ventura e Mancini, che ha portato l'attuale commissario tecnico dell'Italia Under 21 a guidare la Nazionale maggiore.

De Rossi ha offerte dagli e dal Sudamerica, ma qualora non fosse pienamente convinto chiuderebbe la propria carriera dopo aver giocato solamente con una maglia, come l'amico ed ex compagno Totti. Un one-man-club, uno dei pochissimi capaci di non cambiare mai casacca in vent'anni.

Per il centrocampista servirebbe intraprendere ovviamente il corso di Coverciano, magari ricevendo una deroga o un aiuto allenatore in possesso del tesserino.

Tra l'altro De Rossi ha fatto parte dell'ultima Nazionale Under 21 vincente all'Europeo: era il 2004 e da allora gli azzurrini hanno inseguito quella rappresentativa, senza però riuscire a replicare quanto fatto da Barzagli, Gilardino e compagni. Si chiude il cerchio?