De Ligt si avvicina al PSG, Raiola tratta a Parigi: Barcellona superato

Il PSG è passato di prepotenza in vantaggio per l'acquisto di De Ligt. Raiola tratta con il ds Antero, ma sarà decisivo l'arrivo di Leonardo.

Soltanto un paio di settimane fa l'acquisto di Matthijs De Ligt da parte del sembrava un affare praticamente fatto. Poi qualche intoppo, complicazioni nel dialogo con Mino Raiola, ed il futuro del forte centrale olandese si è riaperto di colpo a sorpresa.

In questo varco si è tuffato in questi giorni il . Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, il al momento è in netto vantaggio rispetto a tutti per De Ligt.

Mino Raiola è già a Parigi e probabilmente ci resterà fino a domani. Il motivo? Trattare di persona i dettagli contrattuali e gli aspetti economici con il direttore sportivo del PSG, Antero.

Ma probabilmente il colpo decisivo lo firmerà Leonardo, pronto a tornare nella dirigenza del PSG con un ruolo di prima fascia. Il brasiliano sta già lavorando ufficiosamente per conto dei francesi.

Il Barcellona non è del tutto fuori dalla corsa ma, come riportato da 'Sport', non farà più offerte per De Ligt e non giocherà all'asta con altre squadre. Se l'olandese dovesse cambiare idea e tornare sui suoi passi, a Barcellona saranno ben lieti di accoglierlo, altrimenti si cercherà un altro profilo.

Infine anche la , di conseguenza, al momento è tagliata fuori dalla corsa a De Ligt.