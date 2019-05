De Ligt ammette: "Premier League e Liga sono due grandi campionati"

Trattato da Manchester United e Barcellona, il contesissimo Matthijs de Ligt non si sbilancia: "Non so ancora nulla, vediamo cosa succederà".

oppure . La corsa per aggiudicarsi Matthijs de Ligt pare essersi ridotta a queste due, con i Red Devils apparentemente in vantaggio. In ogni caso, una cosa è certa: il giovanissimo centrale olandese lascerà l' nelle prossime settimane.

L'assedio di mercato delle big europee non scompone però de Ligt, glaciale in campo come nelle interviste. Come quella, breve ma significativa, rilasciata a 'ESPN FC' direttamente dal ritiro della Nazionale olandese.

"Dove mi vedo? Beh, ovviamente la Premier League è un grande campionato, così come la . Ma ci sono anche altri campionati, non esistono solo questi due. Non so ancora nulla riguardo al mio futuro, vediamo cosa accadrà".

Barcelona or Manchester United?



Matthijs de Ligt claims he has not made a decision. pic.twitter.com/i8Oa6M0deB — ESPN FC (@ESPNFC) 26 maggio 2019

Prima di pensare a un trasferimento, in ogni caso, de Ligt chiuderà l'attuale stagione con la maglia dell' : a inizio giugno anche lui sfiderà l' in .

"Prima di tutto dobbiamo giocare due partite e solo dopo vedrò cosa succederà".

Le prossime settimane saranno dunque decisive per stabilire una volta per tutte il futuro di de Ligt: la pare essersi definitivamente defilata e così in corsa sono rimaste Manchester United e Barcellona. Ovvero Premier League e Liga. Due grandi campionati, come ammesso dal capitano dell'Ajax.