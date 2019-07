De Ligt alla Juve grazie alle parole di Ronaldo? "L'ho detto in tono scherzoso"

Cristiano Ronaldo racconta la verità sul dialogo con de Ligt dopo Portogallo-Olanda: "Non influenzerei mai un allenatore o un giocatore sul mercato".

Ieri avversari, oggi compagni di squadra. Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt si sono conosciuti e apprezzati a vicenda in e in , uno contro l'altro, e oggi sono lì, a condividere lo stesso spogliatoio e a vestire entrambi la maglia della . Anche grazie alla collaborazione, apparentemente decisiva, del portoghese.

La storia è nota: dopo la finale di Nations League tra e Ronaldo ha chiesto a de Ligt di raggiungerlo alla Juventus, come rivelato qualche settimana fa dallo stesso difensore olandese. Però, stuzzicato a margine del premio 'Marca Leyenda', CR7 non ha voluto prendersi troppi meriti per il super acquisto da parte dei campioni d' .

"Se ho avuto un ruolo importante nell'arrivo di de Ligt? Non credo. Mi piace che mi si faccia questa domanda, perché dopo la finale di Nations League ho fatto un commento da collega, da calciatore: tutti lo fanno. È normale, perché ha 19 anni. Rimane tutto in campo. L'ho detto in tono scherzoso: non influenzerei mai un allenatore o un giocatore sul mercato. La verità è che sono contento che sia venuto da noi".

Insomma, nessun ruolo da direttore sportivo per Cristiano Ronaldo nell'affare de Ligt. Però è indubbio che la possibilità di vestire la stessa maglia di un simile fuoriclasse possa aver influito sulla scelta finale di de Ligt. Forse anche per questo, per la stima del suo nuovo compagno, l'ex capitano dell' ha preferito i bianconeri al e al .