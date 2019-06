De Ligt: "Ronaldo mi ha chiesto di venire alla Juventus"

Matthijs De Ligt rivela la richiesta fattagli da Cristiano Ronaldo dopo Portogallo-Olanda: "All'inizio non capivo, ero un po' scioccato...".

Magari non varrà quanto una semifinale di , ma Cristiano Ronaldo la sua personale rivincita contro Matthijs De Ligt se l'è presa: l'1-0 inflitto dal all' in finale di ha regalato al fuoriclasse lusitano il trentesimo titolo di una carriera sfavillante, per niente prossima alla conclusione.

L'attaccante della non è andato a segno ma si è comunque sacrificato per la squadra, soprattutto in fase difensiva dove De Ligt è uno degli avversari più temibili con i suoi colpi di testa su calcio piazzato. E i bianconeri ne sanno qualcosa.

Al termine dell'incontro di , tra i due è andato in scena un curioso siparietto raccontato ai microfoni di 'NOS' dal difensore, invitato a sposare la causa dei campioni d' dal cinque volte Pallone d'Oro.

"Potrebbe essere vero, sì. All'inizio non capivo, ero un po' scioccato e quindi ho riso, senza dire nulla. Subito dopo la partita c'era delusione per la sconfitta, è l'unica cosa a cui si pensa".

A differenza di Frenkie De Jong che ha già firmato per il , il futuro di De Ligt non è ancora stato definito: per lui si parla dei blaugrana come ipotesi più plausibile ma, per ora, la trattativa resta in standby. Chissà che questo interessamento di Ronaldo possa cambiare le carte in tavola...