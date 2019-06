De Ligt alla Juve, la sua confessione: "Da piccolo volevo essere Cristiano Ronaldo"

Matthijs de Ligt e la propria adorazione per Cristiano Ronaldo: "Quando giocavo con gli amici volevo essere lui. La mia prima maglia è stata la sua".

Sempre più vicino alla , sempre più vicino a vestirsi di bianco e nero. Matthijs de Ligt può diventare un nuovo giocatore dei campioni d' già tra pochissimi giorni. Coronando così uno dei suoi grandi sogni: giocare assieme a Cristiano Ronaldo.

De Ligt ha già affrontato il fuoriclasse portoghese sia in che in nazionale, con la maglia dell' e con quella della propria nazionale. E ora si prepara a diventare suo compagno di squadra. Un'emozione enorme per il gioiello olandese, che un mese fa, come ricordato oggi dal portale locale 'vi.nl', aveva rilasciato una dichiarazione chiarissima in questo senso.

"Sta andando tutto velocemente, a volte me ne rendo conto. Durante la stagione, nel club e durante le varie competizioni, non si ha davvero il tempo di pensarci. Ma a volte ci sono momenti in cui mi rendo conto che non è normale. Come di recente, quando ho cenato con dei miei amici con cui giocavo a calcio. C'erano anche degli amici d'infanzia. Siamo arrivati alla conclusione che ho sempre voluto essere Cristiano Ronaldo quando giocavamo a calcio in giardino. Soprattutto nel periodo in cui giocava nel . Anche la mia prima maglia da calcio era la sua. Quella cena c'è stata subito dopo le due sfide contro la Juventus, in cui ho dovuto affrontare proprio Ronaldo".

Insomma, dopo 'Sognando Beckham', sognando Cristiano Ronaldo. E visto che l'accordo tra Juventus e Ajax è vicino, che Manchester United, e appaiono fuori gioco e che il gradimento del giocatore è totale, la conclusione è una sola: de Ligt è vicino a realizzare il proprio sogno.