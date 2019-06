De Ligt alla Juve, la data del giorno chiave: si può chiudere venerdì

Venerdì Matthijs De Ligt rientrerà dalle vacanze e si definirà il suo futuro: Juventus ad un passo.

Sono i giorni decisivi per il futuro di Matthijs De Ligt, difensore centrale dell' nel mirino dei top club di mezza Europa: corteggiato da , e , ora è ad un passo dalla dopo i progressi fatti dal club bianconero negli ultimi giorni.

La ha già l'accordo con il giocatore e sta definendo gli ultimi dettagli dell'operazione con l'Ajax. Questione di cifra giusta, più che di volontà degli olandesi, da tempo rassegnati a perdere De Ligt.

A meno di improbabili rilanci da parte di Barcellona o Paris Saint-Germain, la Juventus ha tutte le carte in regola per poter chiudere l'operazione in tempi piuttosto brevi. Anche dalla sono giunte conferme sulla strada ormai tracciata: "De Ligt ha scelto la Juventus al 95%".

E a proposito di giorni e tempistiche, l'affare si potrebbe chiudere entro il weekend. La data chiave - secondo indiscrezioni in arrivo dalla Spagna - può essere venerdì, giornata nella quale De Ligt avrà fatto il suo ritorno dalla vacanza alle Bahamas e si metterà a disposizione per tutti gli adempimenti burocratici necessari per la definizione del suo passaggio alla Juventus. Sempre più vicino.